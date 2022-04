Si este miércoles Kiko Rivera nos confesaba a través de sus redes sociales su nueva iniciativa personal con su segunda marca de ropa, hoy es el turno de Irene Rosales, que anunciaba hace unas horas que a las 21h daría una noticia a través de su Instagram y lo cierto es que nos ha dejado boquiabiertos. Todos esperábamos que la mujer del dj volviese a los platós de televisión, pero lejos de la realidad, la misma ha dado carpetazo a los focos para centrarse en un proyecto muy similar al de su marido.

Irene Rosales ha anunciado su nueva marca de bolsos, 'VAROI', un proyecto que nadie se imaginaba y que, como bien hemos comentado, se desvela justo 24h después de que su marido anunciara su segunda marca de ropa. En este caso, la que fuera colaboradora de televisión producirá y diseñará bolsos, el complemente perfecto para cualquier persona y el mejor aliado cada vez que salimos de casa.

"Por fin puedo contaros que VAROI se hace realidad. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza y hoy es el día de presentaros esta tienda online que he creado. Será por el momento una tienda online de bolsos, un completo ideal y muy necesario para las mujeres y muchos hombres, así que poco a poco iré subiendo todos nuestros productos. No sé el tiempo que durará está aventura, espero que mucho, pero lo que si estoy segura es de la ilusión tan grande que tengo. Gracias siempre y en muy poquito estamos en funcionamiento absoluto. Os mando un besazo enorme de todo el equipo de VAROI" publicaba la cuenta oficial de la marca.

De esta manera, parece que Irene Rosales quiere seguir adelante en el mercado laboral y cierra la puerta a volver a la televisión, en especial a 'Viva la vida', en el que empezó colaborando y que dejó hace ya unos meses tras superarle la actualidad informativa de la familia Pantoja.

Tras las declaraciones de Isa Pantoja reconociendo que se había sentido defraudada con la actitud de Irene Rosales respecto a ella después de durísimos ataques de Kiko Rivera en la revista Lecturas - "esperaba que diese un paso al frente, como ha hecho en otras ocasiones", confesaba la colaboradora en 'El programa de AR' - la sevillana ha roto su culencio y, por primera vez, se ha pronunciado directamente sobre su cuñada.

Asegurando que no va a entrar en las últimas declaraciones de Chabelita dejando claro que ahora mismo no quiere tener ningún contacto con Kiko y que necesita tiempo porque no sabe si podrá perdonarle, Irene ha confesado que "entiende perfectamente los tiempos que se quiera tomar Isa y que quieran tomar entre ellos y entiendo su postura perfectamente". "Yo no tengo nada que decir, eso es cosa de ellos y no quiero meterme mucho", ha añadido, explicando que prefiere mantenerse al margen del enfrentamiento entre hermanos.