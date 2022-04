"Tierra amarga" se ha convertido por méritos propios en la serie de moda de la televisión en España. No es para menos, la telenovela turca ha conseguido lo que muchos creían imposible: arrebatar a "Sálvame" el liderato en la audiencia de las tardes. Y no lo tenía fácil. No en vano el programa de Mediaset impulsado por la Fábrica de la Tele lo intentó todo para competir con ellos y con Pasapalabra, el concurso que va antes del informativo de Vicente Vallés. Hasta resucitaron "Aquí hay tomate" en una nueva versión. Pero no pudieron hacer nada.

La ficción turca es una de las opciones favoritas del público en la sobremesa de lunes y viernes tal y como reflejan los datos de audiencia. No obstante, los seguidores de Tierra Amarga se han llevado esta semana una desagradable sorpresa. Antena 3 ha decidido retirar de la parrilla esta ficción los días 6 y 8 de diciembre (lunes y miércoles). ¿El motivo? Al ser festivo, la cadena privada ha reorganizado su parrilla para emitir una película en lugar de Tierra Amarga. Pero lo conseguido la semana pasada por este serial turco ha batido todos los récords. Ojo porque Tierra Amarga consiguió retener tras el televisor a nada más y nada menos que casi 1,7 millones de espectadores. Un dato nada desdeñable si se tiene en cuenta que hacía muchos años que no se veía una telenovela de estas características triunfando en la pequeña pantalla. Bueno, de estas y de ningunas. #Audiencias 📈



¡La historia de Züleyha y Yilmaz sigue arrasando! 👏 pic.twitter.com/MrII1lHBPQ — Tierra Amarga (@TierraAmarga) 8 de enero de 2022 Aunque "Tierra amarga" tiene ya una auténtica legión de seguidores, las decisiones de los guionistas no siempre gustan a todos sus fans. Eso es lo que ha pasado con uno de los últimos giros en la trama, que ha sido muy criticado por los fans. Y es que Antena 3 va estrenando poco a poco los capítulos nuevos de esta serie. No los emite todos de golpe (como es lógico) pero tampoco los cuelga todos en su plataforma de pago: Atresplayer Premium. En ella quienes estén suscritos a la opción Novelas Nova pueden disfrutar de multitud de títulos nuevos. Pero no tienen, evidentemente, todos los capítulos. Es por eso que en los últimos días ha han sido muchos los usuarios de redes sociales que han pedido a Antena 3 poder avanzar un poco más en la serie. La quieren tanto que se les hace largo tener que esperar días para ver nuevos capítulos. Habrá que ver que dice ahora la cadena.