José Ortega Cano continúa en el ojo del huracán mediático tras las controvertidas declaraciones de Ana María Aldón en las páginas de la revista 'Lecturas' cargando contra su familia y confesando que se sintió "menospreciada" por el torero cuando éste confesó que el amor de su vida era Rocío Jurado.

Un golpe sobre la mesa que la gaditana justificaba este sábado en 'Viva la vida', asegurando que decidió hablar tras la falta de defensa pública de su marido, que sí sabía que iba a conceder una exclusiva que necesitaba "emocional y económicamente" y que, aunque a Ortega Cano no le sentaron bien los titulares de su, sí respeta lo que hizo y no ha pasado factura en su relación, ya que sostiene que ninguno de los dos piensa en romper su matrimonio.

24 horas después era uno de los nietos de Conchi Ortega Cano, Fran Rioja, quien se sentaba en el programa de Mediaset para cargar contra Ana María Aldón, admitiendo que nunca le cayó bien y que siempre pensó que era una interesada y que buscó quedarse embarazada de su tío desde el principio como un "seguro de vida".

Unas declaraciones que provocaban que Ortega Cano rompiese su silencio, entrando telefónicamente en 'Viva la vida' para dar la cara por su mujer y, por primera vez, salir en su defensa y posicionarse públicamente a su lado, negando que su matrimonio esté en crisis y dejando claro que jamás ha dudado de la paternidad de su hijo José María.

Tres intervenciones televisivas que habrían 'provocado' un cónclave en la familia Ortega Cano que, decididos a zanjar la polémica, se han reunido este lunes en la casa que el diestro tiene a las afueras de la capital.

Así, a primera hora de la mañana y poco antes de que Ana María pusiese rumbo a Barcelona por motivos profesionales, eran Mari Carmen Ortega Cano y su marido, Aniceto, los que llegaban al domicilio del torero, muy serios y sin pronunciarse sobre los últimos acontecimientos que han golpeado a su familia.

Poco después, tras llevar a su pequeño al colegio, era a José Ortega Cano al que veíamos llegar a su casa con su mujer de confianza, Marina, sin aclarar si ha podido hablar con su hermana Conchi tras las duras declaraciones que su nieto Fran hizo sobre Ana María.

Cerrando este pequeño cónclave familiar, Gloria Camila, que tampoco se quiso perder la reunión y que, fiel a su programa - 'Ya son las 8', donde se sentará esta tarde - ha dejado claro que "no voy a decir nada. Además estoy un poco afónica".

La relación entre Ortega Cano y Ana María Aldón ha estado en boca de todos en los últimos meses. Todo comenzó un sábado cualquiera cuando la todavía mujer del torero acudió a su puesto de trabajo habitual en el programa Viva la Vida de Telecinco. En un momento determinado la presentadora, Emma García, la preguntó a la colaboradora de Mediaset cómo se encontraba. Y fue entonces cuando soltó la bomba. No estaba en su mejor momento en su matrimonio. Ana María Aldón venía de pasar unos días complicados y sabía que su marido había dicho en televisión ante toda España que Rocío Jurado había sido el amor de su vida.

Aldón quiso reclamar su espacio pero fue más allá. Aseguró que no sabía lo que había estado pasando en su matrimonio pero que no se sentía libre. Llegó a contar que en ocasiones le apetecía salir o tomarse algo después del programa con sus compañeros y que no lo hacía porque no se sentía capacitada. Necesitaba una nueva vida. Los reporteros empezaron entonces a seguir a la pareja y el culebrón se convirtió en algo que estaba en boca de todos.

La situación empeoró esta semana, cuando la propia Aldón aseguró en una entrevista en una conocida revista que había incluso pensado en quitarse de en medio. Los medios se hicieron eco y la bola siguió creciendo. Fue precisamente en su programa Viva la Vida en donde ayer incluso se empezó a especular con que había una tercera persona que estaría iniciando algo con Aldón y que esa habría sido la causa de la crisis. Pero ella misma lo negó. Presentadores de la cadena como Jorge Javier Vázquez llegaron incluso a asegurar que el matrimonio estaba completamente roto y que era cuestión de tiempo que anunciaran el divorcio.

El sobrino de Ortega Cano acusó esta misma tarde a Aldón de haberse ganado “un seguro de vida” teniendo un hijo con el torero. Y parece que esa fue la gota que colmó el vaso. El propio Ortega Cano llamó por teléfono a Viva la Vida y puso las cosas claras.

Aseguró que no está pasando un buen momento y que todos los comentarios le sientan mal. Pero fue más allá. Aseguró que su mujer padece una enfermedad (una depresión) y que no se está tomando las pastillas que debería. María Patiño, colaboradora también de Mediaset, se mostró muy crítica con este comentario. Las redes estallaron contra quién, a juicio de los espectadores, había puesto negro sobre blanco una peligrosa enfermedad mental ante toda España.