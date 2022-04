Un colaborador de "Sálvame" ha sufrido un percance con su vehículo. Ha sido en Madrid y le ha obligado a dejar su vehículo. Además, tal y como él mismo ha reconocido, la asistencia de su aseguradora no fue satisfactoria.

El afectado ha sido Kiko Jiménez. El colaborador de "Sálvame" se ha quedado atascado en el barro con su coche cuando visitaba las obras de su futura casa. Con la lluvia, el suelo terroso hizo que una de las ruedas del vehículo se enterrase, impidiéndole salir. Y no sólo eso, finalmente el neumático terminó por perder presión.

Ante esta situación, a Kiko Jiménez no le quedó más remedio que ponerse en contacto con su aseguradora. Afirma que tras una hora al teléfono no lo goró que le asistieran. "Al final ni grúa ni taxi y el coche tirado. Y yo pagando un seguro a todo riesgo para que se rían de ti, una vergüenza", ha denunciado a través de su cuenta oficial de Instagram.

Horas después, y por lo publicado por él mismo en sus redes sociales, ya estaba de paseo por la Gran Vía de Madrid.

Kiko Jiménez y su disputa con Gloria Camila

Guerra abierta entre Gloria Camila y Kiko Jiménez. La afirmación de la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, que culpaba al colaborador de "Sálvame" de haberle provocado anorexia nerviosa, ha sido rechazada de plano por Jiménez, que no ha dudado en "retratarla".

Todo comenzó con unas duras acusaciones de Gloria Camila. En ellas culpaba directamente a Kiko Jiménez de haber parecido anorexia nerviosa. "Por culpa de este señor he tenido anorexia nerviosa y me he quedado en 47 kilos. He tenido que ir a psicólogos, he tenido que hacer muchísimas cosas que jamás he contado", afirmó a Europa Press.

La respuesta de Kiko Jiménez no se hizo esperar. Lo hizo con un enlace a una entrevista que le hizo la revista Lecturas en 2020, en la que afirmaba que había adelgazado 15 kilos a base de una dieta.

"Os invito a leer este maravilloso enlace donde reconoce que adelgaza a base de dieta y deporte", afirmó el colaborador de "Sálvame".

En la captura colgada por Kiko Jiménez en su cuenta oficial de Instagram se puede leer un comentario crítico. "Y un mojón para ella. Que lo demuestre y saque los informes médicos, que es muy fácil tirar de enfermedades para hacerse la víctima", apunta.