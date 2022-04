Marta Riesco se ha conseguido convertir en una de las mujeres más famosas de este país. Desde que se conociera su relación sentimental con Antonio David Flores la joven ha estado en boca de todos. Y no solo por eso. Su fama hizo que empezara a colaborar en otros programas de la cadena como Ya Son las Ocho (además de en el Programa de Ana Rosa Quintana en donde ya ejercía como periodista, lo que hizo que consiguiera conocer a Antonio David Flores).

El caso es que la fama también la ha llevado tanto a intentar ser alguien en el mundo de la música como a las portadas de las revistas del corazón. En el primer caso Riesco ha estrenado un nuevo single en todas las plataformas y parece que no le va mal. Al menos eso dice ella en todos los platós que visita. Pero no solo eso. También ha sido noticia por su presencia en la portada de Semana en donde se la podía ver tomando algo con Antonio David Flores. El ex de Rocío Carrasco sigue negándose a hablar abiertamente de su ruptura con Olga Moreno y eso parece que molesta.

Los seguidores de Marta Riesco en redes sociales se han encargado de recordárselo a ella en las últimas horas con palabras que le han enviado por privado y que, realmente, la han insultado en reiteradas ocasiones. Ella misma se ha mostrado entre enfadada y preocupada y respondía a todos los que la acusan de ser fea o de no merecerse su éxito. Marta ha recibido todo tipo de insultos que no ha dudado en compartir en redes sociales para que todo el mundo vea lo que sucede.