Simpática, extrovertida, irreverente... La polifacética artista Ángela Show cuenta con una larga trayectoria profesional en el mundo de la noche a sus espaldas que pasa por Oviedo, Madrid, Ibiza o Miami. Tantos años de carrera le han servido para acumular un número de anécdotas que tiende al infinito. El lunes desvelará algunas de ellas en televisión. Más concretamente en "Lo de Belén", el nuevo "talk show" de Belén Esteban que quiere convertirse en algo así como el nuevo "Diario de Patricia".

La confirmación de que será la primera invitada de la "princesa del pueblo" la ha hecho la propia Ángela Show en un reportaje de LA NUEVA ESPAÑA. Afirma que ya tiene el billete para viajar a Madrid. También que le encantaría participar en otro programa de Telecinco, en "Supervivientes".

Inscrita en el registro como Ángela Fernández del Rey, pero bautizada como Ángela Show por sus bailarinas de Ibiza -"yo soy un show por la calle y oro en el escenario"-, se crió en Soto del Barco. Con 16 años ganó siete ediciones del campeonato baile de discotecas de Asturias y fue al célebre programa "Aplauso".

No fue su única incursión televisiva. También apareció recientemente en "First Dates", donde su pretendiente no le llegó a convencer. "Me llamó después del programa, pero a mí no me apetece nada. Anda que no puedo yo ligar, hasta con jeques", aseguraba hace un año en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA.

Residen a caballo entre Asturias e Ibiza, aunque también ha trabajado en Miami. Siempre organizando fiestas. "Berlusconi me dio 500 euros en una fiesta en Ibiza por indicarle dónde estaba el baño, de flipa", contaba en la misma entrevista.

Pese a vivir en la noche, Ángela Show asegura que, pese a tenerlas cerca, nunca recurrió a las drogas." La gente igual cree que tomo drogas, pero en la vida. Ni eso, ni la bebida. En Ibiza podían haberme dado una montaña de droga para meter la cabeza dentro, como a Al Pacino en 'El Padrino', pero nunca he tomado nada", aseguraba, al tiempo que reconocía que uno de sus grandes vicios era el Cola Cao.

Ángela Show presenta este viernes en Oviedo un documental sobre su vida dirigido por Emilio Ruiz Barrachina. Lleva por título "Glamour y transgresión" y en él recorre la vida de la artista a través de los ojos de sus seres queridos. “Por fin Asturias reconoce mi trayectoria”, exclama quien se considera “una luchadora” que rompió esquemas cuando muchas mujeres no se atrevían y recorría la calle Uría entre silbidos y frases vejatorias a modo de acompañamiento: “Sufrí mucho para que otras fueran libres”.