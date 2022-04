Suena a frase hecha, pero no lo es. En los programas de televisión son más importantes los que están detrás de las cámaras que delante. Y en eso han coincidido dos concursantes de Pasapalabra, que no han dudado en señala quién es la persona persona fundamental para que concursantes e invitados salgan a tope al plató. Y no, no es Roberto Leal.

Aunque no han sido los concursantes los primeros en señalar al presentador. Fue, de hecho, el propio Roberto Leal quien señaló al persona en cuestión, de nombre Joaquín. "Es un hombre culto, elegante, interesante. Es romántico, un hombre que cocina maravillosamente", ha destacado Roberto Leal de Joaquín, al que ha alabado a través de sus redes sociales. Tras su mensaje en las redes, en el que explica que Joaquín es el chófer que le lleva todos los días de su casa al plató donde se graba Pasapalabra, dos concursantes han aprovechado para ensalzar su labor. El primero fue Luis de Lama, que le dedicó unas cariñosas palabras. "'Pasapalabra' no empieza cuando Roberto dice 'bienvenidos a 'Pasapalabra' a las 20.00, empieza muchísimo antes, con personas que crean la magia desde el inicio de la jornada. Joaquín es uno de los magos; lo importante es el concepto", ha destacado. Sin duda Joaquín es una de las claves para ir tan animados. https://t.co/IZJpoUQnYL — Orestes Barbero (@OrestesBarbsalc) 2 de diciembre de 2021 También se ha sumado el actual aspirante a llevarse el rosco, Orestes Barbero. "Sin duda Joaquín es una de las claves para ir tan animados", ha afirmado citando el mensaje de De Lama. Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Roberto Leal (@robertolealg) Entre los concursantes que más polémica generan (tanto para bien como para mal) se encuentra Orestes Barbero. Fue uno de los que más audiencia generó en su día por las simpatías que se ganaba entre la gente joven, poco acostumbrada en todo caso a ver la televisión en directo. Pero estos días no están siendo fáciles para el joven. Parece que el concursante ha encontrado a la horma de su zapato en Jaime, que le ha plantado cara con decisión y le ha condenado a la silla azul. Pese a ser un gran jugador, al público no termina de gustarle Orestes. en cada edición, son bastante los que lanzan alguna crítica negativa hacia el concursante a través de las redes sociales. "Ojalá lo eliminen pronto porque no soporto a semejante pedante".