No hay dos citas iguales en "First Dates". Pero esta será difícil de repetir, después de que uno de los comensales del programa se echase a llorar al escuchar la trágica historia contada por su cita.

Todo vino cuando, en plena cena, ella contó su historia vital. "Estuve casada 18 años. Pero, bueno, un trágico accidente hizo que mi marido falleciese", explicó en plena comida. "¿Hace mucho?", preguntó él. "Casi cuatro años. Compartimos un hijo de 16 años", reveló ella.

Además, le enseñó un tatuaje que se había hecho. "Es una leona, pero con cabellera. Es el híbrido entre papá y mamá", explicó.

La explicación le emocionó. "Me parece de puta madre, sobre todo el rollo que no diferencie entre león y leona... Me parece de puta madre", dijo entre auténticas lágrimas.

La gijonesa de "First Dates" que ha dejado impresionado al público con su frase

Victoria Tormenta entró en el plató de "First Dates" y dejó a todo el mundo boquiabierto con su estilismo y sus ideas. Victoria es de Gijón, tiene 25 años, es cantante y se identifica con un canon de belleza muy determinado: le gustan los oros, las uñas postizas, lleva inyectado ácido hialurónico en los labios… Y se define con una persona muy superficial, aunque reconoce que tiene una parte sensible. Su cita, un joven catalán, se quedó alucinado con el rollo de la asturiana.

Josep, un joven estudiante de robótica, apareció con un llamativo chándal con el logo de una marca de lujo que, su cita, consideró que era "del chino". Las "pintas" del chaval es una de las cosas que más le ha han llamado la atención a la asturiana. Lo definió como "ecléctico" y, tras ver la cara de póker que puso él, terminó por preguntarle: "¿No sabes qué significa, verdad?". Le reconoció que no.

Victoria Tormenta es cantante de trap y aprovechó su aparición televisiva para reivindicar el papel de las mujeres en el este género musical: “los hombres siempre están hablando de todas las putas que tienen y ya es hora de que la mujer presuma de estar con todos los hombres que quiera”.