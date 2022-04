Intentando mantenerse al margen de la polémica que rodea a su padre por su no divorcio de Olga Moreno y su polémica relación con Marta Riesco - con la que Antonio David Flores intenta marcar distancias públicamente para intentar lavar su imagen, por los suelos desde que se destapó la noticia - Rocío Flores ya lo advirtió hace unos días: "Quiero centrarme en mí misma y empezar a vivir mi vida".

Un objetivo que ha decidido empezar a cumplir sometiéndose a un nuevo retoque estético para sentirse más a gusto en su cuerpo y lucir más espectacular que nunca. Así, continuando con la transformación física que empezó tras su paso por 'Supervivientes' en el año 2020 - cuando perdió cerca de 20 kilos - Rocío ha pasado por quirófano en una clínica madrileña para retocarse el pecho.

Una intervención que ella misma ha desvelado, satisfecha aunque dolorida, en sus redes sociales, sin aclarar por el momento qué se ha hecho exactamente, aunque todo apunta a que se habría recolocado el pecho. Y es que a raíz de su drástica pérdida de peso se habría quedado un poco caído, algo que acomplejaba a la hija de Rocío Carrasco y a lo que ha decidido poner remedio a golpe de bisturí.

Un retoque que se suma a los que se ha hecho en los últimos tiempos y de los que no duda en presumir orgullosa; ácido hialurónico en labios, rinomodelación sin cirugía, bichectomía para remarcar sus pómulos y conseguir un rostro más afinado, microblánding en cejas, infitraciónes de bótox, blanqueamiento e invisaling para lograr una dentadura perfecta... además de numerosos tratamientos corporales para conseguir la mejor versión de sí misma.

Ahora, tres días después de la operación, Rocío ha desvelado cómo se encuentra. "Voy evolucionando bien. Pensaba que iba a evolucionar muchísimo peor. Tampoco he tenido así un dolor que digas buah.. he tenido un poquito de molestia, ayer bastante en la espalda sobre todo a la hora de dormir, pero ha venido el fisio y me ha aliviado muchísimo" ha contado a través de varias historias compartidas en su cuenta de Instagram en las que se pueden apreciar las vendas del pecho.

Unos apósitos que, como ella misma ha avanzado, le quitan este jueves, cuando "podré verme y me harán las primeras curas. Estas dos semanas tengo que hacer una vida tranquila, pero el lunes podré empezar a hacer un poco de deporte". "Estoy bastante contenta, pensaba que esto iba a ser muchísimo peor, pero la verdad es que estoy evolucionando bien" ha añadido, encantada con una operación de pecho que llevaba muchísimo tiempo planteándose.

Siempre al lado de Rocío, pero muy discreta, Olga Moreno, a la que le hemos preguntado cómo se encuentra la colaboradora de 'Ana Rosa' tras su último retoque estético. En su línea, la sevillana guarda silencio y no habla ni de la operación de la joven ni de su relación con Antonio David, del que finalmente no solo no se divorciará sino que tampoco se separará formalmente. ¡