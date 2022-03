Sálvame vive un terremoto mediático tras la noticia de la separación de Anabel Pantoja. Apenas 24 horas después de hacerse pública la noticia de su separación de Omar Sánchez, Anabel Pantoja reaparecía en 'Sálvame' y, afectada pero serena, confirmaba la ruptura, desvelaba que había sido ella quien había tomado la decisión y explicaba los motivos que la han llevado a romper su matrimonio tan solo cuatro meses después de su boda.

"Hay un momento en el que veo que no avanzo ni para arriba ni para abajo. No es que Omar me quede pequeño porque él es un gran hombre y a lo mejor la que no he estado a la altura he sido yo, pero he visto todo muy dormido", ha confesado Anabel, admitiendo que las cosas entre ellos empezaron a cambiar cuando el surfero regresó de 'Supervivientes'.

Aun así, y a pesar de que su relación estaba al 60%, la sobrina de Isabel Pantoja decidió casarse con Omar, pensando que las cosas mejorarían entre ellos, aunque "algo personal" le pasó a la influencer que "le marcó" y que tuvo que pasar "sola". "Seguimos para adelante. Y ahí es cuando yo me noto rara* ha revelado sin entrar en detalles, aunque sí ha dejado entrever que su distanciamiento de su marido no dejó de aumentar al ver la "relajación plena" del canario cuando ella lo que quería era hacer cosas nuevas, algo que a él le cuesta más: "Estábamos juntos, pero yo en la izquierda y él en la derecha. Le di un toque de atención y ahí pusimos la tirita. Le dije que no íbamos a ningún sitio".

Una 'tirita' que no hizo más que desprenderse cuando Anabel retomó sus compromisos como influencer en Madrid y regresó a 'Sálvame' después de seis meses lejos de la pequeña pantalla. Dejando claro que no ha habido terceras personas y que ella solo ha venido a la capital a trabajar, la sevillana no pudo negar más tiempo la evidencia y, consciente de que se estaba 'desenamorando' de Omar, decidió pedirle un tiempo para meditar sobre su relación.

Pero lejos de la polémica, el programa ha anunciado una nueva bomba lejos de rumores, famosos y la crónica rosa en general. El programa ha anunciado que contará con una nueva trabajadora a partir del 7 de febrero. Adela González Acuña se sumará a partir del próximo lunes 7 de febrero al equipo de ‘Sálvame’. Muchos usuarios han indicado en redes sociales que la nueva incorporación llega para sustituir a Carlota Corredera, pero el programa ya lo ha desmentido. La periodista y comunicadora vasca tendrá el cometido de contextualizar y aportar datos relevantes que actualicen, complementen o resuman las informaciones y los temas que se traten en cada edición de ‘Sálvame Naranja’, que Telecinco emite de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.

“Mi incorporación a ‘Sálvame’ es, ante todo, un reto al que me asomo con el vértigo de formar parte del equipo líder de las tardes y, sobre todo, con mucha ilusión. Mi pasión es la comunicación, contar historias, y siempre lo he hecho con un estilo propio, natural y cercano. Aunque ya he presentado programas de entretenimiento en otras cadenas y también con La Fábrica de la Tele, sumarme al equipo de ‘Sálvame’ supone para mí probar un nuevo registro, un tono desenfado con el que aportar datos e informar de historias que entretienen y emocionan”, ha asegurado la periodista ante su próximo estreno en el programa.

“Creo que tras vivir estos dos largos años de pandemia, estamos muy cansados física y mentalmente. En esta enésima ‘vuelta a la normalidad’, necesitamos más evasión que nunca y ahí es donde me gustaría aportar mi granito de arena”, ha señalado.

La presentadora ha debutado en el programa con la opinión dividida entre los espectadores. "Lo siento, no me cae bien Adela Acuña, ni su tono de voz, super alto ni tampoco su estilo de conducir, muy cortante y frío. Mal fichaje, no gusta." "Han traído a Adela González Acuña para tenerla apartada, al lado de un mapa, como si fuese "la chica del tiempo"? Así la quieren integrar en el equipo? Que generosos con "la nueva"! Vasile no les ha permitido subir de rango a alguien de la Fábrica? Sorpresa!",s e quejaban los usuarios.