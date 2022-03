Pablo Motos es, sin lugar a dudas, uno de los rostros más populares y exitosos de la televisión en España. Lleva más de 15 años al frente de "El hormiguero", uno de los programas más vistos, y no es difícil imagina que, gracias a su trabajo, tiene actualmente una posición económica cómoda. Pero no siempre fue así, tal y como él mismo ha revelado, al asegurar que la primera vez que ganó mucho dinero fue gracias a un golpe de suerte.

"Trabajaba en Onda Cero Valencia. Entro y me encuentro a un hombre gritando a la recepcionista: 'Quiero un descuento en la publicidad o me voy a otra emisora, porque aquí nadie me hace caso y me voy a ir a Barcelona'", explica Pablo Motos, sobre el inicio de su golpe de suerte, con un hombre que, reconoce, "daba miedo". "Bajo a publicidad y no había nadie. Entro al despacho del director, y el director me echa: 'Yo qué sé, rebájale un 5% y que se calle'", cuenta Motos que le dijo su jefe.

Dicho y hecho. El hoy presentador de "El hormiguero" se dirigió al hombre y le explicó que podían ofrecerle una rebaja del 5% en su factura. "Quiero que me lleves la publicidad a partir de ahora", dijo el hombre, agradecido por las molestias que se había tomado Pablo Motos.

"Al mes siguiente, cuando me llegó la nómina, mi sueldo se había multiplicado por 20", confiesa Motos, quien recuerda que por aquel entonces no gozaba de una buena situación económica. "Yo ganaba lo justo para ganar a fin de mes y algunos meses me tenían que ayudar mis padres", relata. Cuando vio cómo había engordado su cuenta, revela que se dirigió a administración para ver si había algún error. Cuando le confirmaron que no era así, fue derechito al banco. "Saqué un montón de pasta y bajé a la calle a gastármelo".

El programa presentado por Pablo Motos es un clásico que lleva en antena más de 15 años. Con el paso de los años se ha ido afianzando en lo que audiencia se refiere. En sus inicios promediaba un 9,7% de cuota de pantalla, mientras que ahora su "share" supera el 15%.

Además de Pablo Motos, en el programa tienen gran peso "Trancas", "Barrancas" y "Petancas", tres hormigas que ponen la nota de humor con pequeñas intervenciones.

La nómina de colaboradores del programa es muy amplia. En ella se encuadran nombres como el de Marron, Juan Ibáñez, Luis Piedrahita, Dani Fontecha, "El monaguillo", Nuria Roca o Tamara Falcó.

Anteriormente fueron habituales Anna Simón, Carlos Jean, Mario Vaquerizo, Karlos Arguiñano o Cristina Pedroche.