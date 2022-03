Anabel Pantoja se ha convertido en el nuevo talismán de Telecinco. La colaboradora decidió dar por finalizada su etapa en 'Sálvame' el pasado mes de octubre tras su boda con Omar Sánchez, pero la productora del programa volvió a ficharla hace tan solo unas semanas con el objetivo de elevar sus datos de audiencia, como avanzó en exclusiva Yotele.

Sin embargo, Anabel se plantea abandonar de nuevo su silla debido a los continuos rumores y testimonios que cuestionan su actitud tras la separación, tal y como ha expresado esta misma tarde. La influencer, que no puede más con la presión que ejerce su propio programa, ha acabado saliendo a los exteriores de Mediaset para "respirar aire".

"No es una tarde sencilla para ti", ha dicho Jorge Javier después de ir en busca de Anabel, que ha sorprendido con su tajante respuesta: "Sí, pero es que va a ser la última. Lo siento, ya lo he decidido". "Vamos para plató, que tengo ganas de ver a algunos compañeros y despedirme bien", ha continuado diciendo.

Esta reacción ha pillado por sorpresa al presentador, que ha intentado convencerla para que no tome una decisión precipitada: "Lo peor es hacerlo así en caliente". "No es en caliente, lo tenía pensado desde que pasó todo esto", ha asegurado Anabel, que ha bromeado sobre su fugaz reincorporación: "Ha pasado como en los realities, cuando entro y me echan a los tres días".

La todavía colaboradora ha explicado los motivos por los que se plantea su salida del formato de La Fábrica de la Tele: "Como creo que no voy a soportar esto, antes de montar aquí pollos y cabrearme con el cámara, con el señor del cable o con el presentador, prefiero irme a mi casa". "La separación la comentáis vosotros y cuando me eche un novio o un amigo os enteraréis por ahí. No voy a justificarme toda la puñetera vida", ha soltado.

Anabel Pantoja ha ironizado con los "muchos contenidos" que tiene el programa actualmente: "Que hablen de Marta Riesco, del Penas y de Iñaki Urdangarin". "No me interesa estar aquí. De verdad, no me interesa por mi salud mental. Me fui de aquí mal, he vuelto para intentar despejarme, volver a una rutina y porque viene bien el dinero, pero esto me está superando", ha lamentado.

Más tarde, Anabel pidió disculpas por su arrebato, reconociendo que había hablado en caliente y que no quiere "volver a cometer el mismo error otra vez". También explicó los motivos por los que había estallado y escuchó cómo el policía de Mogán (Gran Canaria) con quien se le ha relacionado, ha negado que hayan tenido algo. Anabel no pudo contener las lágrimas.