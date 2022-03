El viernes oímos a Rocío Carrasco asegurar en el plató de 'Montealto: regreso a la casa de Rocío Jurado' que no había recibido ninguna pertenencia de su padre, dejando a entrever que su viuda se las quedó todas. Además, dijo 'Viuda no, no es viuda de Pedro Carrasco', debido a su segundo matrimonio con Isi. La hija de la Jurado no quiso entrar en más detalles porque todo saldrá a la luz en su serie documental... pero este sábado, la peluquera ha decidido responderla a través de las redes sociales.

"Yo seré la viuda del gran "Pedro Carrasco "toda la vida hasta el día que me muera. "Pese a quien pese"" comenzaba diciendo Raquel a través de redes sociales, dejando claro que su cariño por el boxeador sigue estando muy presente y contestando a Rocío Carrasco por sus palabras el viernes pasado. View this post on Instagram A post shared by Raquel Mosquera (@raquelmosqueram) En cuanto a los trofeos que no tiene Rocío Carrasco y que dejó a entrever que es porque Raquel no ha querido darle nada, la peluquera aseguró: "Cuando yo tengo, todos los trofeos de mi marido "Pedro Carrasco" que no tienen valor económico y si sentimental será por algo. "Os lo aseguro". Será........ porque yo renuncie, a lo que tenía más valor económico y me correspondía". La colaboradora de televisión ha dejado claro que el boxeador estaba muy enamorado de ella y viceversa, recalcándolo de nuevo: "mi marido "Pedro Carrasco" me adoraba, quería y admiraba y yo a él. Y el me decía; Tengo que estar queriéndote, hasta después de la muerte, que muerto también se quiere, yo te quiero con el alma y el alma nunca se muere. Y así le siento yo, todos los días de mi vida". Raquel Mosquera ha terminado su discurso asegurando que: "tengo la conciencia muy tranquila, porque todo mi AMOR, mi cariño y mi atención se lo demostré en vida. Para lo bueno y lo menos bueno" y lanzándole una indirecta a Rocío: "El quiso mucho alguna persona, que con los años cuando creció, supuestamente, no hizo lo mismo. Especialmente cuando a esa persona dedico mucho tiempo, atención educación y cariño. Pero el la echo en falta en muchas ocasiones".