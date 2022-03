Era la colaboradora del momento. Fue en la revista en la que trabaja, la de Lecturas, en donde se dio la gran exclusiva de la que todo el mundo hablaba la semana pasada. Y sin embargo ella tuvo que vivir los momentos más importantes de su vida desde el hospital. Emma García, la presentadora del programa Viva la Vida de Telecinco, ha desvelado hoy al comienzo del programa que una de las colaboradoras de este formato de Telecinco estuvo durante más de una semana ingresada en el hospital. “Lo pasé falta”, confesó la periodista.

Se trata nada más y nada menos que de Pilar Vidal, la colaboradora que se incorporó hace varios meses (todavía esta temporada) al elenco de colaboradores de Viva la Vida y que llevaba varias semanas ausente de los platós de televisión. Emma García la ha felicitado hoy por su entereza frente a la enfermedad. “La verdad es que conseguiste la semana pasada conectar con nosotros y estar bien incluso ocultando las pulseras y todo lo que tenías conectado. Nos dijiste que lo estabas pasando mal y sin embargo cumpliste”, aseguró la presentadora.

Lo cierto es que durante el programa de Viva la Vida de hoy han sido cientos los espectadores que se han preocupado por la salud de Pilar Vidal. Pero no se volvió a hablar nada de las causas de su ingreso hospitalario por lo que se cree que la periodista tuvo coronavirus.

Algo que también le pasó a Emma García. La presentadora de Viva la Vida faltó varias semanas al programa sin dar explicaciones. Viva la Vida ha conseguido convertirse en los últimos años en el absoluto referente del cotilleo del fin de semana. Y no sólo por el cambio de presentadoras (de María Teresa Campos a Toñi Moreno pasando por Emma García) también por su cambio de director y de temática. De hecho muchos aseguran que prácticamente Viva la Vida se ha convertido en un sustituto de Sálvame el fin de semana. No hay que olvidar que hace años Telecinco aún programaba alguna que otra película para los fines de semana por la tarde y que desde hace tiempo ha decidido que ya sólo sea el corazón el que rellene las tardes del fin de semana. Con, todo sea dicho de paso, unos importantes registros de audiencia. Y todo a pesar de que este fin de semana Emma García no pudo estar en el plató. Tuvo que ser sustituida por Sandra Barneda.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.