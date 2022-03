Todos pensábamos que el enfado de Kiko Rivera con su prima Anabel Pantoja estaba provocado porque ella intentó que él no se reencontrase con su madre, Isabel Pantoja, tras la muerte de su abuela. La joven aseguró que la tonadillera le había dicho que su hijo no sería bien recibido en Cantora y que ya no era considerado parte de la familia. Sin embargo, todo apunta a que el verdadero motivo por el que el DJ ha dejado de hablarse con la influencer es otro.