Visiblemente más tranquila que la última vez que se sentó en programa, Rocío Flores ha vuelto al plató de Ana Rosa y se ha pronunciado tras las declaraciones de su padre pidiendo respeto y defendiendo entre lágrimas su derecho a rehacer su vida y ser feliz con Marta Riesco. Una reaparición de lo más comentada después de varios días 'desaparecido en los que muchos acusaron a Antonio David Flores de 'esconderse' mientras las mujeres de su vida - su hija, su novia y su exmujer, Olga Moreno - daban la cara públicamente por él.

Y eso ha vuelto a hacer hoy Rocío, asegurando que aunque todavía está "asimilando" que su padre haya comenzado una relación con la reportera, nunca va a criticarlo en público ni a enfrentarse con él porque es su padre, "la persona que ha estado conmigo desde que nací y la que nunca me ha dejado sola", y como tal va a "juzgarlo".

Por eso, y en primer lugar, la hija de Rocío Carrasco ha dejado claro que su padre no le negó su relación con Marta Riesco "porque en ningún momento le pregunté nada". "Empecé a notar hace unos días, desde Reyes, cosas un poco más extrañas y se ha intentado hablar conmigo pero yo no he querido saber nada", ha afirmado, reiterándose en lo que ya aseguró hace unos días y sin querer entrar en si Olga le preguntó directamente a su padre o no si tenía algo con la reportera: "Eso es algo que no me corresponde a mí pero si lo supiera no te lo diría", ha señalado cada vez que le han preguntado por la madre de su hermana Lola, con quien ha hablado en los últimos días pero sobre la que ha preferido no pronunciarse "porque Olga no quiere que se hable de ella".

Muy sincera, Rocío ha confesado que ni siquiera sabía que su padre había hablado públicamente y ha salido en su defensa manteniendo que Antonio David no ha estado escondido como se ha dicho, explicando por qué todavía no se había pronunciado sobre su nueva relación: "Marta trabaja aquí y obvio que tenía que dar la cara, yo trabajo aquí y exactamente igual, y Olga llamó para apoyarme. Pero mi padre no ha estado escondido, dio un comunicado y ahora ha dado estas declaraciones", ha zanjado, admitiendo con un tímido "seguramente" que si su progenitor lloró en sus primeras imágenes tras confirmarse su historia de amor es porque es consciente del daño que ha causado a su familia.

"Yo no eché de menos una llamada de mi padre al programa para dar la cara por mí y no me hubiese gustado. No No trabaja en el medio ni vería lógico que entrara cuando yo soy la primera que no quiere que hable", ha explicado, respondiendo a los que critican que Antonio David no saliese en defensa de su hija como sí hizo Olga el pasado jueves.

Pero no todos son penas y dramas para la hija de rocío Carrasco y Antonio David. La colaboradora e influencer ha recibido una buenísima noticia. Rocío Flores ha anunciado que se va a convertir en tía. Junto a una preciosa fotografía en la que aparece besando el vientre de su amiga del alma, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha compartido con sus fans este momento tan único y mágico para ella.

"Feliz. Voy a ser tía de un bebé precioso. Ahora a darle mucho amor. Enhorabuena, amiga. Te adoro", ha escrito la que fuera concursante de 'Supervivientes 2020', que ha querido hacer partícipes a los casi 800.000 seguidores que acumula en Instagram de esta nueva etapa que adopta su vida. Y es que además de hija, novia de Manuel Bedmar y hermana mayor de sus dos adorados hermanos, David y Lola, ahora Rocío Flores será tía.