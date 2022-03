Will Smith y Pablo Motos son amigos. Así lo afirmó el propio presentador de "El hormiguero" en una reciente entrevista concedida a "El sentido de la birra". Lo que pocos saben es que Motos y el famoso actor de Hollywood estuvieron a punto de ser socios y triunfar en Estados Unidos.

Will Smith ha visitado hasta en siete ocasiones "El hormiguero". De estas visitas ha surgido un fuerte relación entre presentador y actor. "Somos amigos de verdad", afirma Motos.

Esa relación de amistad cuajó en una relación empresarial entre ambos, tal y como ha relatado el propio motos. "Fue en su tercera visita, que me dijo: '¿Por qué no hacemos una empresa y vendemos El hormiguero en Estados Unidos?'", reveló el presentador.

La idea de Motos y Will Smith era vender un formato prácticamente idéntico a "El Homiguero", aunque sin hormigas. "Estuvimos a punto de vendérselo a la NBC, antes del 'Saturday Night Live'", afirma Motos.

Si bien, todo se fue al traste en cuestión de días, por la rápida reacción de la competencia. "En todos los programas americanos comenzaron a hacer ciencia. Y nuestro hecho diferencial se fue a la porra y ahí quedó el proyecto", relata Motos.

Pablo Motos, arruinado

En la misma entrevista, Pablo Motos confesó que se había arruinado. Hasta en dos ocasiones. Así lo ha asegurado el presentador de "El hormiguero" en una entrevista, en la que ha revelado cómo perdió los ahorros de toda una vida: "Sólo me quedaban 2.000 euros".

Tal y como explicó el propio presentador de "El hormiguero", se arruinó por invertir en bolsa. "Vinieron unos amigos que estaban invirtiendo en bolsa y decían: '¡Macho, es que estamos ganando cada día 600 euros!'", ha relatado Pablo Motos.

Inicialmente, Motos desestimó la propuesta de sus amigos. Si bien, ante su insistencia y viendo los ingresos que estaban obteniendo, el valenciano decidió embarcarse en la aventura bursátil. Al principio, reconoce el propio presentador de "El hormiguero", empepzó a ganar "pasta por un tubo". "Y un día me levanto y, de repente, ha bajado la bolsa muchísimo", ha proseguido Motos.

Ante esta situación, Pablo Motos llamó a sus amigos. "'No vendas, no vendas, que son fluctuaciones'. Dos horas más tarde me quedaban no sé si unos 2.000 euros de todos los ahorros. Y me quedé sin nada otra vez", ha relatado.

El final de la historia es conocido por todos. Pablo Motos continuó trabajando y acabó creando "El hormiguero", todo un éxito televisivo que lleva más de una década en antena. Con el paso de los años se ha ido afianzando en lo que audiencia se refiere. En sus inicios promediaba un 9,7% de cuota de pantalla, mientras que ahora su "share" supera el 15%.

Además de Pablo Motos, en el programa tienen gran peso "Trancas", "Barrancas" y "Petancas", tres hormigas que ponen la nota de humor con pequeñas intervenciones.

La nómina de colaboradores del programa es muy amplia. En ella se encuadran nombres como el de Marron, Juan Ibáñez, Luis Piedrahita, Dani Fontecha, "El monaguillo", Nuria Roca o Tamara Falcó.

Anteriormente fueron habituales Anna Simón, Carlos Jean, Mario Vaquerizo, Karlos Arguiñano o Cristina Pedroche.