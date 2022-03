Gal·la Mora se ha convertido en una de las protagonistas de la última edición de 'La isla de las tentaciones'. Su novio Nico cayó rendido a los encantos de una concursante y no acudió ni a dar explicaciones a su novia en la hoguera de confrontación. Tras el paso por el concurso ha puesto fin a uno de sus mayores complejos: el pecho. Para ella esta operación era un "ahora o nunca". Aunque asegura estar "contentísima" con el resultado, en un primer momento tuvo miedo de haberse equivocado: "Me he pasado".

Gal·la ha hecho frente a la intervención de sus sueños con la cámara en mano para retransmitirlo todo a través de mtmad. Ha contado a todos sus fans su paso por el quirófano y sus primeras revisiones médicas. Su mayor obsesión era que el resultado fuese natural. Dado que la joven es muy delgada, no quería pasarse con las prótesis. La primera vez de Gal·la se miró al espejo se asustó: "Me he pasado", dijo al palpar los vendajes. Tras el susto inicial (y después de verse con el sujetador del postoperatorio), la concursante de 'La isla de las tentaciones' ha reconocido que "están perfectas". "Estoy contentísima", ha señalado Gal·la, que ya ha presume de curvas en sus redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Gal·la Mora Escrig (@gal.law)