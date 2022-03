Chanel ha ganado el Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión 2022 con la canción 'SloMo' tras recibir un total de 96 puntos.

En segunda posición ha quedado Rigoberta Bandini con su himno 'Ay mamá' (91 puntos), seguida de las gallegas Tanxugueiras con 'Terra' (90) y Rayden con 'Calle de la llorería' (67 puntos).

Blanca Paloma y su canción 'Secreto de Agua' han ocupado el quinto lugar (61 puntos) y Varry Brava y 'Rafaella' se han situado en sexta posición (55), mientras Xeinn y su propuesta 'Eco' (45) y Gonzalo Hermida con 'Quién lo diría' han ocupado los últimos lugares.

La elección de Chanel como representante de España en Eurovisión ha provocado una batalla campal en las redes. Las Tanxugueiras, el trío compuesto por Aída Tarrío y las hermanas Olaia y Sabela Maneiro, eran las favoritas del público en el BenidormFest, y ganadoras del televoto y el voto demoscópico. También Rigoberta Bandini contaban con el favor del público, pero quien finalmente se ha alzado con el premio del jurado ha sido Chanel.

Muchos tuiteros no han dudado a la hora de hablar de tongo, y el hashtag #jurado es trending topic. Los intentos por calmar un poco los ánimos han caído en saco roto frente a la indignación por lo que se considera un premio injusto.

Ante toda esta polémica, Chanel ha querido lanzar un mensaje durante en su intervención en el Telediario de La 1. "Me encargo de subir el escenario a hacer bien mi trabajo, transmitir cosas bonitas y hacer sentir al público. Estoy recibiendo muchísimas críticas. Hago un llamamiento a las redes. Tenemos que tener cuidado. Está en juego la salud emocional de mucha gente'. Detrás de las pantallas hayseres humanos con sentimientos. Si no siento apoyo, no pasa nada, pero, el hate es muy duro de llevar. Yo estoy bien, pero por favor, tener cuidado con esto", ha escrito.

Ahora, ha salido a la luz que la ganadora de Benidorm Fest tuvo una relación sentimental con uno de los protagonistas de la conocida serie Los Serrano de Telecinco. '¡Hola!' publicaba hace un año una foto en la confirmaba su relación con un personaje de Telecinco: Víctor Elías, nuestro querido Guille en 'Los Serrano'.