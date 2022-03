Se llevaba especulando durante meses y hoy por fin tenemos la respuesta. Se ha hablado en los programas de televisión de una posible ruptura entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez, pero hoy tenemos la confirmación, ya que en el programa 'Viva la vida' se encuentra este domingo Raquel Bollo y ha confirmado la noticia... Una información que nos ha llamado la atención porque hace tan solo cuatro meses vivimos su 'Sí, quiero'.

Raquel Bollo ha confesado cuando Emma García le ha preguntado directamente y ha confirmado la información: "Yo desde el principio vi que iba a ser difícil, es igual que cuando ves a tu hijo su primera relación, que aunque esté enamorado, sabes que no va a funcionar". Y es que la colaboradora no se ha mostrado nada sorprendida ante la noticia y ha querido reflejar naturalidad.

Además, Raquel Bollo ha querido explicar que le dio la impresión de que esa relación no funcionaría desde el primer momento: "A pesar de que Anabel ha estado muy enamorado de su novio... por la forma de ser de él, que es muy buen niño y la forma de ser de ella, pensé que no iba a acabar bien. Cuando se fue a Canarias a vivir también sabía que se iba a cansar".

Kiko Matamoros también ha confirmado en el programa de 'Viva la vida' que existen terceras personas: "Hay terceras personas en este caso, rotundamente sí, hay una tercera persona vinculada a Anabel Pantoja, un señor que se ha cruzado en la vida de Anabel y por el que ha perdido la cabeza, por él ha decidido romper la relación con Omar".

El colaborador ha querido subrayar que Anabel cada vez que viene a Madrid, Anabel se ve con él: "A pesar de que la boda se produce hace pocos meses en la que ella ya tiene clarito que su relación no va a llegar muy lejos. Cada vez que viene a Madrid se ve con este señor y pernocta con este señor".

Alejandra Rubio ha comentado que se casaron porqué de esa manera creían que podían superar la crisis. Unas palabras que han molestado a la audienci, que se ha preguntado el motivo por el que la hija de Terelu Campos sigue en el programa de Telecinco. "Y Alejandra Rubio de planta en Viva la vida". " Alejandra Rubio quiere dejar de mirar el móvil,tocarse el pelo mirar el móvil hacerse selfis ,se pasa medio programa sin abrir la boca y si lo hace es para decir dos paridas y hablar Instagram", se hanq uejado varios usuarios.

Viva la Vida

Viva la Vida ha conseguido convertirse en los últimos años en el absoluto referente del cotilleo del fin de semana. Y no sólo por el cambio de presentadoras (de María Teresa Campos a Toñi Moreno pasando por Emma García) también por su cambio de director y de temática. De hecho muchos aseguran que prácticamente Viva la Vida se ha convertido en un sustituto de Sálvame el fin de semana. No hay que olvidar que hace años Telecinco aún programaba alguna que otra película para los fines de semana por la tarde y que desde hace tiempo ha decidido que ya sólo sea el corazón el que rellene las tardes del fin de semana. Con, todo sea dicho de paso, unos importantes registros de audiencia. Y todo a pesar de que este fin de semana Emma García no pudo estar en el plató. Tuvo que ser sustituida por Sandra Barneda.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.