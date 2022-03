La influencer Belén Perea se ha convertido en uno de los personajes del momento después de que hace unas semanas la pillásemos en actitud cómplice y cariñosa disfrutando de la noche con Froilán, con el que muchos apuntan que podría tener algo más que una simple amistad. Una relación que la propia joven - de la pandilla del hijo de la Infanta Elena desde que coincidieron en un internado en Sigüenza - no tardaba en negar, asegurando que eran solo buenos amigos.

Cada vez más popular, Belén se ha convertido en objetivo de los paparazzi y este fin de semana era pillada, para su disgusto, orinando en plena calle entre dos coches a altas horas de la madrugada. Hundida por la emisión de estas controvertidas imágenes en diferentes programas de televisión como 'Viva la vida' o 'Ya son las 8' - donde incluso la han comparado con un personaje del belén - la amiga de Froilán ha reaparecido y, hundida, ha estallado contra la prensa y ha vuelto a dejar claro una vez más que no mantiene ninguna relación amorosa con el sobrino de Felipe VI.

"¡Es vergonzoso lo que habéis hecho! Ya está, en serio, ya dije que éramos amigos, ya está, por favor. Me estas incomodando, ya te lo dije le otro día, me incomoda. Somos amigos y ya, por favor. Me estáis agobiando un montón, por favor, ya os he dicho lo que os tenía que decir" ha exclamado visiblemente molesta por estar en el punto de mira mediático. Además, Belén se ha pronunciado sobre sus imágenes orinando en la vía pública...

Sálvame se ha hecho eco de esta información ante la indignación de la influencer y de la audiencia en general. Mario Bosch, amigo de su entorno se desplazaba al lugar donde pillaron a Belén y nos contaba que esta joven de 25 años que quiere ser influencer en realidad es “una cazafamosos”. Además, nos cuenta que tuvieron “algo” hace años y que se acabó por una “supuesta traición” de la que el hijo de la Infanta Elena se habría enterado. “Al parecer, han vuelto a hacer las paces y les han visto juntos”, decía.

Sálvame carga contra la relación sorpresa del momento: "Es un montaje y no tiene nada que ver"

La crónica rosa nunca deja de sorprendernos y si este lunes impactaba la confirmación de la separación de Christian Gálvez y Almudena Cid después de 11 años de matrimonio, este martes nos hemos levantado con la noticia de un inesperado romance sorpresa que, literalmente, nos ha dejado boquiabiertos: Bárbara Rey y Edmundo Arrocet están enamorados.

Un auténtico bombazo que la vedette y el humorista han confirmado en una fiesta de Navidad organizada por la empresaria Clara Tena, directora de la revista Madrid Magazine, en el madrileño hotel Wellington, a la que llegaron juntos y en la que posaron de lo más felices, presumiendo de un incipiente noviazgo que se consolida a pasos agigantados y que, muy cómplices, han decidido confirmar antes de que termine el año.

En el ojo del huracán después de que Compromis pidiese su comparecencia en el Senado para explicar si cobró 3 millones de euros de los fondos reservados del Estado a cambio de su silencio sobre su presunta relación sentimental con el Rey Juan Carlos - algo que finalmente no sucederá tras el voto en contra de PSOE y PP - Bárbara Rey ha reaparecido públicamente y lo ha hecho radiante y de la mano de Edmundo Arrocet, desvelando así su secreto mejor guardado: está enamorada del exnovio de María Teresa Campos.

Las cámaras de Chance han sido testigos, en exclusiva, de cómo la vedette y el ex de Teresa Campos llegaban juntos al conocido hotel y de cómo, horas después y tras haber desvelado su noviazgo a su círculo cercano, lo abandonaban. Muy elegantes y presumiendo de una complicidad más que evidente, Bárbara y Edmundo compartieron charla hasta el vehículo de la artista, en el que abandonaron juntos el lugar. Eso sí, después de llevar a su novio a casa, la artista decidió hacer una última parada en el Casino para seguir disfrutando de la noche, esta vez en solitario.

No obstante, desde Sálvame niegan esta relación. Lydia Lozano asegura en 'Sálvame' que Bárbara Rey tan solo ha visto en dos ocasiones a Bigote Arrocet y niega que sean pareja, como así se ha publicado. La noticia saltaba a los medios tras ver unas imágenes de ambos juntos acudiendo a una cena: "Lo que no sabía Bárbara es que iba a anunciar que era la nueva pareja, ella no lo sabía, si tú hablas con Bárbara, te dice que lo conoce de dos veces", decía la colaboradora de 'Sálvame'. Tras ciertas averiguaciones, Lydia descubrió que se trataba de Bárbara Rey, pero le pidieron silencio para no desvelar la sorpresa: "No es la novia, han comido solamente dos veces en su vida". La periodista no sabe si se trata de un montaje, pero negaba que la vedette haya participado de él: "Edmundo llamó a Bárbara, el montaje a lo mejor es por parte de él". "Lo que no sabía Bárbara es que iba a anunciar que era la nueva pareja", explicaba Lozano e insistía: "Ella no lo sabía, tú hablas con Bárbara y dice '¡Si le conozco de dos veces!"