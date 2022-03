El concurso de Pasapalabra va mucho más allá de la pequeña pantalla. Tanto que en el formato que ha dado el éxito definitivo a Antena 3 ya se habla casi más de lo que pasa en Twitter que de lo que se vive en la televisión. Muchos son los usuarios que a lo largo del día comparten sus experiencias con el concurso, lo que les gusta y lo que no en la cuenta oficial del programa. Tanto es así que, obviamente, no pasan ni una. Y el hecho de que cometan una falta de ortografía en las redes sociales no lo tolera nadie.

Tras la inolvidable victoria de Pablo que se llevó más de un millón de euros tras duros enfrentamientos y consiguió enganchar a millones de espectadores y de la victoria de Sofía en un de los duelos más ajustado y emocionantes que se recuerda, el programa decidió darle emoción a sus seguidores rescatando a un concursante que estuvo más de 100 programa luchando por el rosco. Se trata de Orestes El concursante ha vuelto a conquistar al público, como ya lo hizo la primera vez que estuvo. Sus chistes (que no gustan a todos) y sobre todo su destreza en el rosco lo han convertido en uno de los concursante más queridos de la edición y acumula a millones a de seguidores cada tarde en Antena 3. Ahora, una prueba ha hecho que se desvele el año en que nació. "Una canción de 1996 ha provocado el “despido” de Orestes. Roberto Leal ha dado paso al duelo central en ‘La Pista’ y el concursante ha sorprendido con un dato que parecían desconocer en ‘Pasapalabra’. Barbero ha contado que ese era su año y que cumplía 26 ahora. “Despedido”, ha dicho tajante Roberto Leal desatando las risas". Jaime y Orestes han luchado por un bote de 562.000 euros en ‘El Rosco’. Mientras Conde empezaba con mucha tranquilidad su jugada, Orestes sufría con la letra ‘a’. El concursante, que firmaba su rosco número 75 en ‘Pasapalabra’ después de una divertidísima tarde en la que han bautizado a la prueba musical con otro nombre porel inesperado duelo de chistes, erraba en la primera palabra. La audiencia se ha enfadado con Orestes a través de las redes sociales. "Orestes relájate y responde con calma , que tú puedes . A pasar la silla azul y a por el bote". "No puedo con el. Que se lleve el bote ya alguno y lo perdamos de vista. Se cree gracioso y es insoportable". "Mientras este Chaval siga pensando en los chistes (q no se entienden) eso mismo le va a seguir pasando".