Ivonne Reyes nos ha dado una sorpresa a todos apareciendo como nueva colaboradora de 'Ya son las ocho'. La que fuera uno de los rostros conocidos más demandados en los finales de los año noventa, ha reaparecido después del huracán Pepe Navarro. Y es que recordemos que el famoso presentador se sentó en el 'Deluxe' para hablar y asegurar que no era el padre de su hijo y señalarla como mentirosa ante toda España.

"Estoy feliz de estar aquí, buenas noches a todos" decía Ivonne Reyes cuando Sonsoles Ónega le daba la bienvenida al programa. Con una sonrisa de oreja a oreja la colaboradora asegura que está viviendo un buen momento personal con sus sesiones de coaching y ha estado todo este tiempo volcada en ellas.

En cuanto a cómo se encuentra su hijo tras la entrevista de Pepe Navarro, Ivonne ha confesado que: "Alejandro está muy bien, bello, como la madre" y añadía completamente seria: "No le ha afectado absolutamente nada, sigue estudiando, trabajando y buscándose la vida".

Ivonne ha asegurado que: "No me ha afectado nada, es casposo el asunto, me parece absurdo, no hay nada más que repetir. Es una cosa cerrada y juzgada" y por tanto, ha sido un mero trámite de tiempo que tenía que pasar: "Lo he vivido tranquila, bien, llevo mucho tiempo tranquila, es una cuestión que han pasado muchos años, es un caso cerrado a nivel legal y personal, en todos los sentidos. Yo me aparté de todo y dejé el río correr, personalmente estoy muy bien".

Aurelio Manzano le ha preguntado por las palabras que dijo Pepe de que cuando el fallezca, sus hijos pedirán una prueba de paternidad a Álex y ante eso, Ivonne ha respondido que: "Lo único que te puedo decir es que el caso está cerrado hace mucho tiempo, esto está hablando de hace tiempo, no tiene nada qué hacer, absolutamente nada que hacer ni antes ni después, ni resurrección" y ha añadido: "No hay ninguna prueba que hacer, nosotros lo pedimos cinco veces hace bastante tiempo, la persona esta no apareció y nosotros continuamos con el caso".