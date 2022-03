Viva la Vida se ha convertido en un referente de las tardes en Telecinco. Su contenido es motivo de polémica en cada tarde del finde semana, especialmente en las redes sociales, donde los usuarios sacan sus puñales sobre todo lo que ocurre.

Los colaboradores del programa, en concreto, y del resto de programas del corazón de Telecinco, en general, critican y hablan sobre otros rostros conocidos , pero ellos tampoco están libres de recibir comentarios e incluso amenazas, un tema mucho más grave como el que le ha ocurrido a Isabel Rábago.

La periodista ha recibido duras amenazas a través de las redes sociales, algo que le ha hecho revivir un desagradable episodio que sufrió hace un año y que nos contó en el plató de ‘Viva la vida’. Ha decidido denunciar este hecho ante la Guardia Civil tras leer cosas como las siguientes: “Cuídese cuando salga de su casa”, “te vas a cagar, perra. Sé dónde vives guarra. Te va a doler, pero te va a gustar, zorra”. “Nunca sabes quién se esconde detrás de esto. Te llevas muchas sorpresas pero en el juicio descubres quién está detrás de estos perfiles”, fueron las palabras de la colaboradora después de anunciar que había puesto este asunto en manos de sus abogados y de las autoridades. Decide denunciar porque, la vez anterior, el individuo fue descubierto y juzgado.

“Estoy bien. Ya no sé si te acostumbras o no. Solo denuncio las cosas en las que temo con mi integridad física. Ayer fui a la Guardia Civil para denunciar este mensaje. Podemos gustar o no, que te insultes le damos normalidad pero en este mensaje se me alerta de que tenga cuidado cuando salga de casa y me dice que sabe dónde vive."

Viva la Vida, el programa del cotilleo de fin de semana, ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

Así el programa fue presentado en un primer momento por Toñi Moreno, que no volvió hasta las vacaciones de Emma García. Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.