Mientras Kiko Rivera guarda reposo por un ataque agudo de gota que le ha obligado a bajar el ritmo y por el que tiene que desplazarse con ayuda de una muleta, Isabel Pantoja está de nuevo en el punto de mira por haber expulsado presuntamente de Cantora a su hermano Agustín. ¿El motivo? La tonadillera habría descubierto que por la mala gestión de su mano derecha no solo se sentará en el banquillo el próximo mes de marzo acusada como cooperadora necesaria de un delito de insolvencia punible - por el que se enfrenta a una posible pena de tres años de prisión - sino que además ha perdido su ático de Fuengirola, que ha salido a subasta púbica al no pagar una deuda de 64.000 euros del inmueble.

Una información sobre la que, sorprendentemente, Kiko Rivera no sabría nada de las polémicas que rodean a su madre porque, por su 'salud mental', tanto el Dj como Irene Rosales han tomado una decisión; no ver la televisión, como nos ha contado la sevillana - sorprendida por las últimas novedades, de las que no tenía ni idea - cuando le hemos preguntado por Isabel Pantoja: "No te voy a contestar a nada si te soy sincera, lo primero, porque no vemos ningún tipo de noticia ni de tele de ese tipo de cosas, intentamos evitar verlas así que no sé mucho de que hablas"

En su mejor momento con Kiko, que recientemente confesaba su amor por Irene (una vez más) a través de sus redes sociales, la excolaboradora de 'Viva la vida' confiesa que "hay muchos momentos bonitos" en su día a día con el Dj, asegurando que aunque "no se publiquen no significa que no sean bonitos". "Somos una familia normal con las cosas buenas y las cosas malas", añade.

Centrado en su carrera musical e intentando mantenerse alejado de la polémica en la que se ha visto envuelto en los últimos tiempos, Kiko Rivera acaba de sufrir un contratiempo de salud que ha paralizado, temporalmente, la grabación de su nuevo videoclip. Un nuevo ataque agudo de gota que le obligará a usar una muleta durante unos días para poder desplazarse, ya que es tal el dolor en el pie que no puede ni apoyarlo.

Un episodio que parece más serio y doloroso que el último que padeció el hijo de Isabel Pantoja, en Navidad, cuando estuvo varios días sin salir de su casa por esta enfermedad que ya le obligó a abandonar 'Supervivientes' en el año 2011. Sin embargo, Kiko se lo toma con humor y, pese a las intensas molestias que le produce la gota ha bromeado sobre el asunto en Instagram, desvelando que una muleta será su "amiga" en los próximos días por el ataque agudo que acaba de sufrir y que le ha obligado a bajar el ritmo durante unos días.

Además, y agradeciéndole su apoyo en estos complicados momentos, el DJ ha declarado su amor por Irene Rosales públicamente una vez más. "Sin duda una de las mejores cosas que me paso en la vida fue conocerte", ha confesado Kiko con una imagen de ambos de la mano por la calle. "Te amo por encima de todo", respondía Irene, demostrando que están atravesando por uno de los momentos más dulces de su relación.