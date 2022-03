En 'First Dates' hay participantes que se toman bastante mal ser rechazados, especialmente cuando creen que van a darles una segunda cita. Esta misma semana, una de las solteras que acudió al programa de Cuatro en busca del amor acabó estallando y saliendo corriendo del plató por esta razón.

Ana acudió al espacio de citas para encontrar alguien de quien enamorarse. Assif buscaba una chica con la que congeniar, pero precisamente la conexión entre ambos brilló por su ausencia durante toda la noche.

El chico se quejó de la actitud que mantuvo la joven a lo largo de la cena y todo apuntaba a que los dos rechazarían volver a encontrarse fuera del programa. Para sorpresa de todos, Ana decidió tener una segunda cita y argumentó que había estado muy nerviosa como excusa a su actitud.

Cuando llegó el turno de él, empezó a dar a entender que no había estado a gusto, lo que provocó una inesperada reacción de Ana: "No vayas a decirme ahora que no". La joven estalló ante el rechazo de su comensal y quiso declinar volver a verlo contradiciendo su decisión antes de salir corriendo y sin despedirse del espacio en el que se toma la decisión final: "Borra lo mío que ahora voy a decir que no. ¡Qué fuerte!".