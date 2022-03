Visiblemente más tranquila que la última vez que se sentó en programa, Rocío Flores ha vuelto al plató de Ana Rosa y se ha pronunciado tras las declaraciones de su padre pidiendo respeto y defendiendo entre lágrimas su derecho a rehacer su vida y ser feliz con Marta Riesco. Una reaparición de lo más comentada después de varios días 'desaparecido en los que muchos acusaron a Antonio David Flores de 'esconderse' mientras las mujeres de su vida - su hija, su novia y su exmujer, Olga Moreno - daban la cara públicamente por él.

Y eso ha vuelto a hacer hoy Rocío, asegurando que aunque todavía está "asimilando" que su padre haya comenzado una relación con la reportera, nunca va a criticarlo en público ni a enfrentarse con él porque es su padre, "la persona que ha estado conmigo desde que nací y la que nunca me ha dejado sola", y como tal va a "juzgarlo".

Rocío ha respondido a los ataques de Carmen Borrego en 'Sálvame' asegurando que no se cree sus lágrimas ni siente pena por ella y le ha mandado un mensaje (con dardo incluido) a la íntima amiga de Rocío Carrasco: "No me sorprende. Dice 'sé más cosas de las que digo' y tienes toda la razón del mundo, y no solo de este tema. La gente que es defensa total hacia mi madre, que lo respeto, no tenéis la necesidad de tirarme a mí por tierra. Pero da igual porque lo vais a seguir haciendo. Que cada uno piense lo que quiera pensar; el otro día no lo pasé bien para nada, fue el día mas complicado desde que estoy aquí. Y si no empatizas conmigo pues no empatizas, pero no se, soy la hija de tu amiga, lo miso deberías plantearte un par de cosas, tú y mucha gente".

La hija de Rocío Carrasco ha dejado claro que su padre no le negó su relación con Marta Riesco "porque en ningún momento le pregunté nada". "Empecé a notar hace unos días, desde Reyes, cosas un poco más extrañas y se ha intentado hablar conmigo pero yo no he querido saber nada", ha afirmado, reiterándose en lo que ya aseguró hace unos días y sin querer entrar en si Olga le preguntó directamente a su padre o no si tenía algo con la reportera: "Eso es algo que no me corresponde a mí pero si lo supiera no te lo diría", ha señalado cada vez que le han preguntado por la madre de su hermana Lola, con quien ha hablado en los últimos días pero sobre la que ha preferido no pronunciarse "porque Olga no quiere que se hable de ella".

Muy sincera, Rocío ha confesado que ni siquiera sabía que su padre había hablado públicamente y ha salido en su defensa manteniendo que Antonio David no ha estado escondido como se ha dicho, explicando por qué todavía no se había pronunciado sobre su nueva relación: "Marta trabaja aquí y obvio que tenía que dar la cara, yo trabajo aquí y exactamente igual, y Olga llamó para apoyarme. Pero mi padre no ha estado escondido, dio un comunicado y ahora ha dado estas declaraciones", ha zanjado, admitiendo con un tímido "seguramente" que si su progenitor lloró en sus primeras imágenes tras confirmarse su historia de amor es porque es consciente del daño que ha causado a su familia.

"Yo no eché de menos una llamada de mi padre al programa para dar la cara por mí y no me hubiese gustado. No No trabaja en el medio ni vería lógico que entrara cuando yo soy la primera que no quiere que hable", ha explicado, respondiendo a los que critican que Antonio David no saliese en defensa de su hija como sí hizo Olga el pasado jueves.

Molesta por los que continúan manteniendo que está "manipulada" por su padre, Rocío ha querido dejar claro que "yo no protejo a mi padre en ningún sentido. Yo, Rocío Flores Carrasco me siento aquí y digo lo que yo quiero cuando quiero". "Cuando tengo que decirle algo se lo digo, pero lo que no voy a hacer es venir aquí a hablar mal públicamente de él ni hacer ninguna reflexión negativa", ha apuntado.

"Yo le juzgo como mi padre, la única persona que nunca me ha dejado sola, y por muy mal que haya hecho las cosas ni justifico nada que sea injustificable ni apoyo nada que no esté bien, pero las cosas las hablo con él en privado. No voy a criticar a mi padre públicamente", ha señalado, confesando que "no soy un borrego de mi padre y por eso digo esto, pero no sirve de nada, y llega un momento en el que me canso".

Visiblemente incómoda, Rocío ha afirmado que no se ha sentido traicionada por Antonio David - negando que su padre viva con Marta Riesco como la propia reportera ha confirmado - pero sí ha reconocido que "ha venido un huracán, lo tengo todo muy reciente y estoy asimilando poco a poco" lo que ha sucedido. "Yo le diré lo que le tenga que decir según mi punto de vista, pero soy su hija y mi relación no seva a fracturar, aunque necesito un poco de tiempo para asimilar las cosas", ha añadido, desvelando que todavía no ha vuelto a hablar con él porque, aunque le ha visto, estaban sus hermanos delante y no ha querido sacar el tema.

Porque necesita tiempo para asimilarlo todo, precisamente, es incapaz de responder a sí podrá volver a ser amiga de Marta Riesco, con la que por el momento no se siente con fuerzas de hablar. "No quiero contestar a los sentimientos que me produce por respeto a mi padre. Es mi compañera y lo respeto, quiero que cada uno sea feliz de la mejor manera posible. Creo que ella respetará mis tiempos y yo respetaré muchas cosas, pero no quiero tener ahora mismo una conversación con ella, no porque tenga nada en contra, sino porque no me siento capacitada para tenerla, no quiero saber nada ahora mismo" ha confesado sin ocultar su distanciamiento actual con la novia de su padre.

En cuando a si su padre 'traicionó' a Olga al no contarle su historia de amor con la reportera - algo sobre lo que no se ha querido pronunciar - y a si ella conocía la crisis que la pareja arrastraba desde hace tiempo, Rocío ha explicado que "sabía que estaban separados antes de que se dijera públicamente en octubre. Habían tomado la decisión meses antes" y lo habían hablado en familia, ha contado, asegurando que a pesar de su ruptura seguían viviendo juntos y admitiendo que "como hija, mi opinión es que Olga tenía la esperanza de que las cosas se pudiesen solucionar" y de ahí sus declaraciones de amor a Antonio David durante 'Supervivientes', algo cuestionado por algunos en los últimos días.

Además, y a pesar de que la separación de la pareja no es idílica como parecía en un principio - Rocío no ha querido hablar de este tema - la influencer sí está segura de que "va a haber unión absoluta" entre su padre y Olga por los niños: "Entiendo que Olga diga que es un buen padre por todo lo que se está diciendo de él y si algo tengo claro al 100% es que va a haber unión en ese aspecto".