Demostrando una vez más la especial relación que mantienen y su unión incondicional en los peores momentos, Gloria Camila y Rocío Flores han disfrutado de un fin de semana de lo más familiar en la casa de su tía Gloria Mohedano en Sevilla, tal y como ambas compartieron en sus redes sociales.

Unos días en los que la hija de Rocío Carrasco ha intentado desconectar, con su familia materna, del que se ha convertido en el tema más comentado del momento: la relación que su padre mantiene con Marta Riesco y de la que se enteró, al igual que Olga Moreno, 'gracias' a la portada de la revista Lecturas.

Mientras Rocío regresaba al domicilio familiar en la tarde de este domingo, Gloria Camila lo hacía a Madrid, para retomar sus compromisos profesionales y reencontrarse con su padre, José Ortega Cano, que se recupera en su domicilio de una obstrucción intestinal por la que estuvo ingresado dos días en un hospital de la capital.

Muy discreta, Gloria ha evitado entrar en detalles sobre el complicado momento personal que atraviesa su sobrina, aunque sí ha dejado entrever que no está demasiado bien: "Pues ahí va", ha desvelado, admitiendo con un "bueno" que Rocío está triste y no lo puede ocultar.

Asegurando que "he estado desconectada y no he visto nada", la hija de Ortega Cano no se ha pronunciado sobre las últimas declaraciones de Antonio David pidiendo respeto para Rocío y Olga y reivindicando su derecho a ser feliz y rehacer su vida tres meses después de su separación. Algo que la propia Gloria pidió a su excuñado desde el plató de 'Ya son las 8' pero sobre lo que ahora no tiene nada que decir, dejando en el aire si el padre de Rocío le ha decepcionado con su comportamiento: "Lo siento, no voy a hablar ahora de eso".

Visiblemente aliviada, la colaboradora sí nos ha contado cómo se encuentra su padre tras la obstrucción intestinal que sufrió el pasado viernes y de la que se recupera ya en su domicilio rodeado de su familia. "Está muy bien, mejor, recuperándose", ha afirmado, asegurando que nada tiene que ver en este susto Rocío Carrasco y el inminente estreno (tal y como han anunciado en 'Sálvame) de la segunda parte de su docuserie: "No cariño, son problemas más importantes de salud".