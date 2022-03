Se recrudece la guerra entre Isa Pantoja y Kiko Rivera, a la que en los últimos tiempos se ha unido Irene Rosales. Hace unos días la hija de Isabel Pantoja confesaba en 'El programa de Ana Rosa' estar muy dolida con ambos por no haber invitado a su hijo Alberto al cumpleaños de la pequeña Ana y desvelaba que su cuñada ni siquiera había respondido al mensaje de felicitación que enviaron en un día tan especial en el que, una vez más, fueron los grandes ignorados.

Un reproche al que Irene no tardaba en contestar, explicando en 'Viva la vida' que había cambiado de móvil recientemente y por eso no le había llegado ni había visto el mensaje de la hermana de Kiko. Casi al momento, Isa reaccionaba a través de Instagram, subiendo un storie con una frase demoledora que muchos interpretaron que iba dirigida a su cuñada: "Si supierais cuantas veces he intentado escribir todo por aquí y lo he borrado después de escuchar tantas estupideces, es que no puedo, solo diría, madre no hay más que una" escribía la peruana, acompañando este texto con un emoticono de un corazón negro que refleja su preocupación por Isabel Pantoja en estos delicados momentos.

Unas palabras a las que ahora, Irene, responde molesta, dejando claro que no va a iniciar una guerra con Isa. "No pretendo entrar. Ni voy a entrar en nada ni me voy a justificar de nada", ha apuntado, asegurando que lo que contó es cierto y no leyó la felicitación de su cuñada a su hija Ana: "Me ha pasado eso, no he visto su mensaje y ahora da la casualidad que me he cambiado de teléfono y no puedo ver los mensajes que hay anteriormente por lo tanto no voy a entrar en nada más".

"No tengo nada más que decir y no tengo nada que demostrar, ni excusarme de nada", ha añadido, confesando que "me da igual" que Isa y Asraf no la crean y que, al margen de polémicas, "yo sigo con mi vida"