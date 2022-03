Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica.

El programa del corazón se ha convertido en líder de audiencia en su franja horaria gracias a sus polémicos reportaje y al estilo propio de la presentadora, querida y odiada por el público a partes iguales.

Hoy su gran exclusiva hablaba de una fiesta que se había corrido por Madrid Victoria Federica, la sobrina de los Reyes. El caso es que entre una noticia y otra se hizo tarde y desde control tuvieron que cortar el programa antes de tiempo. Era el momento de las noticias del fin de semana y no habia más espacio. María Patiño tuvo que abandonar corriendo el pató. "Me pillan, me pillan. Un beso muy fuerte a todos, muchas gracias a todos y muchas gracias a Carlota Corredera", le dio tiempo a decir. Casi nada.

Y es que Socialité lleva un finde de lo más movido. Lío a la vista. María Patiño ha amenazado a Rocío Flores a través de "Socialité". Las formas no han gustado nada a los seguidores del programa, que ya han adelantado que todo esto acabará en lío y en los juzgados.

Todo comenzó con un mensaje en la cuenta oficial de Twitter de "Socialité". Fue el siguiente: "María Patiño responde a Rocío Flores mañana. Además, tiene algo que decirle que no le va a gustar nada. El programa de mañana va a ser muy fuerte", adelantaban a través de las redes sociales, en un mensaje que acompañaban de un gif en el que sale Rocío Flores en las que no son sus mejores imágenes.

El mensaje, con cierta ironía y algo de mala leche, no gustó a los seguidores de Rocío Flores, que no tardaron en cargar contra el programa. "Peor para ella, cuanto más hable más grande será la demanda", "más fuerte será la sentencia, qué pena das", "lo único que contáis son mentiras", han criticado.

Socialité lleva en antena desde 2017. Se trata de un programa presentado por María Patiño en el que se trata la vida de famosos y personajes televisivos. Está dirigido por David Linares y es presentado por María Patiño. La presentadora sustituta es Nuria Marín. También han ocupado este puesto de manera esporádica Chelo García-Cortés, Giovanna González y Javier de Hoyos.