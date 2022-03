Elena Tablada parece que no disfrutó del todo del cumpleaños de Madame de Rosa, ya que a la salida protagonizó un polémico encuentro con la prensa que se encontraba en las inmediaciones de la fiesta. Y es que parece ser que le molesta la forma de hablar que tiene nuestro reportero y por eso se hace la ofendida y le recrimina al periodista su forma de preguntar a los rostros conocidos de nuestro país.

La influencer se molesta con la prensa al ser llamada de forma coloquial 'hija': "¿Tu me estas llamando hija? ¿Tú eres el del pica lagartos, no?", sin entender nada, el reportero se queda callado y ella añade: "Bueno el periodista que estaba en pica lagartos y que llamas hija a la gente". Al recibir las disculpas del reportero, Elena Tablada contesta: "No me sienta mal, pero... si no es solo hoy. Tu eres así".

Y es que Elena salió del cumpleaños de Madame de Rosa con ganas de dar clases de gramática o de cómo tienen que hacer su trabajo los profesionales de la comunicación que, pese al frío y las altas horas de la madrugada, hacían guardia para cubrir este evento que reunió a tantos rostros conocidos.

Elena Tablada, además de exponer públicamente su prepotencia, prefiere guardar silencio y se mantiene callada al ser preguntada por David Bisbal y su situación económica, prefiere no confirma si estaba al tanto de la economía del padre de su hija mayor.