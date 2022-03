Sandra Barneda ya lo anunció antes de que empezará la nueva temporada. Esta edición de 'La isla de las tentaciones' iba a ser única y en ella la audiencia iba a disfrutar de momentos nunca vistos en la historia del programa. De momento ya se han visto algunas novedades y sin duda, sus protagonistas están regalando auténticos momentazos pero, parece que lo mejor todavía está por llegar.

Como es habitual, cada emisión de 'El Debate de las tentaciones' regala imágenes y avances exclusivos que dejan con ganas a los espectadores. En el programa de ayer, además de mostrar parte del desenlace de la hoguera de confrontación entre Darío y Sandra, el plato fuerte de la tertulia lo protagonizó un avance de algo histórico en el formato. Sandra Barneda se pasó la noche alimentando un cebo que destacó ante el resto de avances.

A través de las reacciones de los colaboradores, el programa fue alimentando el bombazo de la noche. La mayoría de ellos reaccionaron con sorpresa y entusiasmo e incluso hubo algún grito. Sus comentarios, que aludían a "romper tabúes" y a algo que "tarde o temprano" tendría que pasar, llevaron a algunos usuarios a pensar que se trataba de un paso más allá entre Zoe y Tania, pero no fue así.

La realidad que se escondía tras esas imágenes era el primer trío de la historia del programa. Sandra Barneda confirmo que encuentro tendría lugar en Villa Playa, donde conviven los novios y las tentadoras. Además, avanzó que uno de los implicados era familiar de la defensora de Ga·la o de la de Nico, por lo que no quedó lugar a dudas: era el futbolista quien formaba parte de la inaudita escena sexual pero eran todo suposiciones a las que las redes no tardaron en responder.

Los espectadores más rápidos filtraron parte del momento, que ilustró a Sabela, Rosana y Álvaro teniendo relaciones sexuales. "Rosana, tú has venido a jugar, ¿no? Yo me apunto a todo" le dijo Álvaro a la joven ante Sabela, su tentadora favorita, que no pudo contener una carcajada.

La duda que queda es el motivo por el que la presentadora del debate dijo en el programa que Nico estaba implicado en el trío. Una duda que se resolverá está noche tras la emisión de un nuevo capítulo de 'La isla de las tentaciones' que esta semana cambia su día al martes.