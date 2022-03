Continúa la polémica entre Rocío Flores y Rosa Benito. Recordemos que todo empezó cuando la hija de Rocío Carrasco preguntó en 'El programa de Ana Rosa' si su tía estaba enfadada cuando 'quemó' sus alianzas de boda con Amador Mohedano en 'Sálvame' hace unos años. Una pregunta inocente que la cuñada de Rocío Jurado, sin embargo, se tomaba de la peor manera posible, respondiendo a su sobrina en 'Ya es mediodía' que lo había hecho desde "el dolor" y reprochando a la joven que no hubiese apoyado a su madre cuando se separó de su padre, Antonio David Flores.

Una semana después Rocío se pronunciaba sobre las declaraciones de su tía e, invitándola a "reflexionar", la invitaba a que la llamase si lo "consideraba oportuno" para hablar como familia que son e intentar solucionar sus diferencias. Una 'sugerencia' que Rosa rechazaba este lunes en 'Ya son las 8', confesando que pensaba que su sobrina la llamaría al igual que "se descuelga el teléfono para hablar con otras personas" y dejando claro que no será ella quien dará el paso de pedir perdón porque lo que dijo fue "lo que sintió" en el momento.

Unas palabras que alejan todavía más a la cuñada y a la nieta de Rocío Jurado y a las que Ro ha respondido hoy en 'El programa de Ana Rosa'. Visiblemente dolida, la hija de Antonio David Flores ha zanjado el asunto asegurando que "yo no tengo polémica con nadie. Expliqué que me sentó mal lo que dijo, se equivocó cuando dijo que yo debería estar al lado de mi madre después de la separación". "Si ella tiene la conciencia tranquila yo no tengo nada que decirle, ya está", ha afirmado, dejando claro que lo único que ella hizo fue preguntar si Rosa había quemado las alianzas enfadada porque no tenía ni idea de ese tema.

Rotunda, la influencer ha respondido a los comentarios de sus compañeros - como Patricia Pardo o Alessandro Lequio, que han opinado que debería ser ella la que llamase a su tía - afirmando que "si me hubiese equivocado o hubiese actuado mal soy la primera persona en levantar el teléfono porque lo he hecho con todo el mundo y nunca se me han caído los anillos cuando me he equivocado. Pero creo que ella estaba enfadada con Lequio y pagué yo el pato".

"Lo último que haría sería reírme del dolor de Rosa porque nunca lo he hecho ni con ella ni con nadie, y si lo piensa demuestra que no me conoce para nada", ha añadido, reconociendo que aunque no hace distinciones entre Amador y a Rosa, tiene más relación con su tío porque habla con él de vez en cuando y lo ve cuando va a Chipiona. "A Rosa la veo esporádicamente aquí pero le tengo cariño", ha dicho.

Consciente de que la gente la puede llamar soberbia por no llamar a su tía - "me consideran soberbia y antipática pero soy tímida", ha confesado - Rocío, cansada, ha explicado por qué no va a dar el primer paso y por qué está tan dolida con la exmujer de Amador: "Me pareció muy mal que Rosa se quejara de que Lequio utilizase a su hija para hacerle daño a ella, pero ella se ha sentado para utilizar a mi madre para hacerme daño a mí".

"No voy a levantar el teléfono no por orgullo sino por dolor. Mi tía sabe el año y pico que llevo. No me he sentado a contestar ni a Belén Esteban que pidió mi despido, ni a Jorge Javier Vázquez con las cartas que me ha escrito, ni a Carlota Corredera ni a María Patiño..." ha confesado, concluyendo que si contestó a Rosa fue "simplemente porque me sentí dolida porque forma parte de mi familia". "Quizás tengo que aprender que cada uno actúa de una manera y a lo mejor así me afectan menos las cosas", ha zanjado. ¿Responderá Rosa Benito a este nuevo zasca?