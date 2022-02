Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos.

Pues resulta que a Antena 3 le funcionó el programa. Tanto que consiguió cargarse el mismísimo Sálvame, el Dios de las tardes de Mediaset. Lo tuvieron que cancelar por baja audiencia y para intentar ganar a Pasapalabra se estrenaron nuevos formatos. El éxito del concurso de Roberto Leal es tal que Antena 3 aprovecha para emitir especiales en grandes días como Nochebuena. Ayer precisamente fue cuando se aprovechó para invitar a algunos de sus grandes concursantes como Luis de Lama, el guardia civil acabó emocionado y casi llorando.

Luis de Lama contiene las lágrimas antes de ‘El Rosco’: “Lo llevo imaginando desde que me llamasteis”.



"A pesar de los nervios lo hizo muy bien", decía un concursante en redes sociales en donde la visita de algunos de los más grandes fue más que comentado. "Necesitamos concursantes como él", reconocía otro.

Lo cierto es que el programa gustó y mucho. Tanto que muchos incluso piden que haya muchos más especiales como este que llenó la tarde de Nochebuena mientras muchos se preparaban para estar con su familia.

Algunos seguidores de "Pasapalabra" no están contentos con la última elección que han hecho los productores de los invitados. Sólo unas horas después de su puesta de largo en la pequeña pantalla han comenzado a arreciar las críticas. Especialmente contra uno de ellos: "Hasta que no se vaya no vuelvo a ver 'Pasapalabra'".

Actualmente los invitados del programa son Ana Ruiz, Pepón Nieto, Monchi y Teresa Baca. Los dos primeros comparten mesa con Orestes, mientras que los dos segundos lo hacen con Jaime.

Precisamente, el invitado al que más han criticado los internautas forma parte del equipo de Jaime. Se trata de Monchi. El director deportivo del Sevilla y exportero del club nervionense ha centrado las iras de algunos de seguidores de concurso. No hay que descartar que las críticas tengan su origen en los colores futbolísticos; si bien, sea por eso o por lo que sea, ya hay quien ha adelantado que hasta que no abandone el programa no volverán a verlo.