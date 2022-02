La audiencia de "Masterchef Celebrity" vuelve a cargar contra la dirección del programa. Cuando no es el casting elegido para la última edición del concurso son las decisiones de los jueces... y cuando no, como en este caso, una presunta publicidad encubierta. Ahora los seguidores del programa quieren obligar al concurso a pedir perdón.

Y es que los seguidores del programa han reclamado a la dirección de "Masterchef Celebrity" que pida disculpas públicas por un presunto caso de "publicidad encubierta de un producto digno de estafa".

El mensaje a través de la popular red social Twitter ha recibido el apoyo de otros usuarios. Si bien, no ha trascendido qué producto es el que supuestamente el programa ha anunciado sin su debida identificación.

Lo que es innegable es que la actual edición de "Masterchef Celebrity" está siendo de las más polémicas. Las quejas por la elección de los participantes han sido constantes desde antes de comenzar el programa. La inclusión de Terelu o Victoria Abril no gustó para nada a la audiencia.

Vais ha hacer algún comunicado al respecto sobre la publicidad encubierta que hicisteis de un producto digno de estafa? — spooky 🧛🏼 Kyros Aka Caín 🇨🇮 (@A_timeshare1917) 6 de noviembre de 2021

No sólo eso. También se ha criticado duramente el horario de comienzo del programa. Los seguidores de "Masterchef Celebrity" se quejan de que el "talent" de cocina termina muy tarde. Bien entrada la madrugada, lo que es incompatible con su seguimiento por parte de un público familia. Televisión Española ha elegido los lunes para emitir Masterchef, por lo que las críticas parecen más que justificadas: el martes es un día laborable.

Este año el elenco de "Masterchef Celebrity" está formado por: David Bustamate, Vanesa Romero, Yotuel, Terelu, Eduardo Navarrete, Samantha Hudson, Julián Iantzi, Miki Nadal, Juanma Castaño, Belén López, "Arkano", Tamara, Carmina Barrios, Victoria Abril, Iván Sánchez y Verónica Forqué.

A día de hoy ya han sido expulsados Vanesa Romero, Yotuel, Terelu, Samantha Hudson, Tamara, Miki Nadal (repescado), Julián Iantzi, Victoria Abril y Eduardo Navarrete.

Masterchef, garantía de éxito

Masterchef se ha convertido casi en un talismán para una menguada TVE. La cadena pública no lo está pasando bien en los últimos tiempos en lo que a audiencia se refiere. No en vano ya no compite cara a cara con otros grandes canales de imperios mediáticos como Antena 3 o Telecinco. Y en este sentido TVE sabe explotar bien el formato de los cocineros anónimos que buscan hacerse un hueco en el duro mundo de la cocina.

A lo largo del año se emiten, casi sin solución de continuidad, tres tipos de formatos de Masterchef: el de personas “anónimas”, el de famosos y el de niños, que es el próximo en estrenarse coincidiendo con la navidad.