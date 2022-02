A punto de poner punto y final a este complicado 2021 debido a la Covid-19, nos hemos quedado completamente sorprendidos por la noticia de la separación de una de las parejas más consolidadas de nuestro país, la formada por Almudena Cid y Christian Gálvez. Aunque la pareja siempre había presumido de una gran alegría y complicidad entre ambos, el pasado mes de noviembre la pareja decidió seguir con sus vidas por caminos separados. Según ha confirmado Hola.com, la pareja ha tomado esta decisión de una manera modélica y completamente meditada ya que se trata de una separación sin terceras personas de por medio.

Aunque el pasado 7 de agosto el matrimonio celebraba su undécimo aniversario de casados, las diferencias entre ellos han hecho que pongan punto y final a su matrimonio. Siempre muy cercanos y cariñosos en cada una de sus apariciones públicas, el propio Christian felicitaba a su mujer en el día de su aniversario con una bonita declaración de amor a través de redes sociales: "Hace justo un año acabábamos de cumplir 40 los dos, y 10 años de casados. Estábamos en casa sin poder disfrutar de lo que más queríamos: nuestro trabajo. A día de hoy tenemos 41, llevamos 11 y estamos los dos haciendo aquello que no pudimos: trabajar, sentirnos útiles y ser felices. Y, lo más importante, en los buenos y malos momentos hemos estado juntos. Aprendiendo, sonriendo, creciendo. Te amo" compartió con sus seguidores Christian Gálvez junto a tierna fotografía de ambos. Por su parte, también Almudena Cid correspondió a la felicitación con otra bonita declaración de amor pública en su cuenta de Instagram.

"Nuestro aniversario coincide con unos días de locura y amor por mi deporte por los JJOO de Tokyo. Siento que estoy más en él que en nosotros y que desconectar se me ha antojado imposible. Te quiero. Gracias por adaptarte a estos horarios tan difíciles y por no querer que pasara este día sin tenernos cerca" publicó la ex gimnasta.

Hace tan solo unos días, CHANCE hablaba con Almudena en el estreno de su último trabajo, la obra de teatro 'Una historia de amor', en la que la actriz prefería no hablar sobre su ya ex marido, sin duda un anticipo de la noticia que hemos conocido hoy sobre su separación.

