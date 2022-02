A lo largo de estas últimas semanas hemos vivido unos momentos muy tensos entre Terelu Campos y Carmen Borrego, dos hermanas enfrentadas por las declaraciones de una, de la otra y del resto de colaboradores... Un distanciamiento que afectaba de lleno a María Teresa Campos, aunque lo cierto es que sus dos hijas siempre han hecho lo posible para que su madre no se diese cuenta de lo que pasaba entre ellas.

Después de hacer una mudanza y tener las Navidades encima, solamente hace falta saber cómo cenarán las Campos este año, ya que como venimos contando, las hermanas han estado enfadadas, distanciadas y hasta enfrentadas públicamente. Mientras tanto, cada una sigue haciendo su vida.

Terelu Campos acompañaba a su madre, María Teresa Campos, al fisioterapeuta en la Clínica La Luz. La hija de la presentadora se mostraba muy pendiente de su madre y le ayudaba a caminar a la entrada al hospital mientras que la matriarca de las Campos afirmaba que se todas se encuentran "fenomenal".

Terelu compartía confidencias con Gustavo a las puertas del hospital. Mientras que María Teresa Campos continuaba con su sesión rutinaria de fisio, su hija mayor y su hombre de confianza conversaban intensamente. La colaboradora de televisión, mientras se fumaba un cigarro, escuchaba atentamente a Gustavo que no paraba de gesticular durante la conversación.

En la salida, María Teresa Campos prefería no hablar acerca de si pasará finalmente la Nochebuena junto a sus dos hijas y sus nietas: "¿Qué vamos a qué?". Por otro lado, Terelu Campos confesaba estar mal tras la muerte de Verónica Forqué: "¿Cómo voy a estar? Con lo que nos ha pasado... Para mí la muerte de Verónica ha sido un desastre".

Esta semana, y con motivo de la muerte de Verónica Forqué, Carmen Borrego recordaba en el plató de 'Sálvame' lo que supuso para ella, por aquel entonces una joven de 17 años, el suicidio de su padre. Carmen recordaba con gran pesar lo duro que fue asumir lo que ocurrió en su familia: "Se pasa por todo tipo de fases, por el dolor, por la rabia, por el enfado con la persona que ha hecho eso". En el plató de Viva la vida Terelu ha recordado en primera persona lo que supuso para ella aceptar que su padre había decidido quitarse la vida: "Al principio te sientes frustrada, me causó tal trastorno que fue incapaz durante mucho tiempo de perdonar a mi padre, me sentaba frente a su nicho y le decía que no le perdonaba lo que me había hecho".

Terelu sintió que su padre se había ido antes de tiempo sin explicarles a ella y a su hermana por qué se sentía así: "Yo pensaba que mi padre no me quería porque si fue capaz de irse aún teniéndonos a mi hermana y a mí...". Para Terelu fue un proceso larguísimo aceptar que su padre había decidido acabar con todo, tardó 25 años en perdonarle: "Un día puse unas rosas amarillas en su nicho y le dije que le perdonaba, ese día descansé un poco".