Isa Pantoja es, sin lugar a dudas, una de las famosas que más interacciones y guarda una relación más estrecha con sus seguidores. Por eso, no es de extrañar que sea a ellos, a través de las redes sociales, a quienes les descubra algunas de sus secretos más íntimos.

Eso es lo que ha pasado esta vez, cuando la hija de Isabel Pantoja se ha sometido a las preguntas de sus "followers". Fue de este modo del que descubrió de de sus secretos acerca de la maternidad.

La pregunta, hecha por uno de sus seguidores, era la siguiente. "¿Te haría ilusión una mini Isa?", le preguntaban, en clara alusión a si querría ser madre de una niña.

Ella no dudó en contestar: "¿Ya me queréis hacer madre otra vez? Relax please, ilusión obvio. Estoy feliz con mis tres hijos", ha asegurado Isa Pantoja.

Con estas palabras, Isa Pantoja reconoce que le gustaría volver a ser madre, aunque, eso sí, no parece que tenga prisa.

Isa Pantoja ya es madre un niño, de Alberto. Fue fruto de su relación con Alberto Isla, con el que mantuvo una relación hasta 2014. El pequeño nació en 2014, ya tiene 7 años. Isa Pantoja dio a luz sólo unos meses después de cumplir 18 años.

Mala relación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Sin relación con Kiko desde la boda de Anabel Pantoja - el pasado 1 de octubre - y en pleno proceso de recuperar su relación con su madre después de varios meses distanciadas, Isa espera, sin embargo, que ambos dejen sus 'diferencias' a un lado para felicitarla en un día tan importante para ella.

"Todavía tengo el móvil en modo avión", afirma la colaboradora, confirmando así que no había tenido noticias de nadie todavía pero admitiendo que una llamada de su hermano o de la tonadillera le sorprenderían "para bien". "Yo lo haría, entonces un mensaje o una llamada de felicidades sí lo espero, puede ser", asegura esperanzada.

Además, y con una inmensa sonrisa, Isa nos ha contado quienes han sido las primeras personas en cantarle el cumpleaños feliz: Asraf y su hijo Alberto.