Nueva polémica en Viva la vida. El programa se ha centrado en el enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Makoke. "Me ha parecido muy sucio y muy ruin. Para defender a tu novia no tienes que descalificar a tu hija ni físicamente, ni profesionalmente" eran las palabras que soltaba este sábado Makoke en 'Viva la vida' tras las desafortunadas declaraciones de Kiko Matamoros sobre Anita esta semana en 'Sálvame Diario'. Una contestación que no le ha gustado nada a Kiko Matamoros y esta tarde ha querido defenderse en 'Viva la vida': "Yo no sé de qué ataques habla, no soy consciente de haber hecho ningún ataque, ni de empezar ninguna guerra. Con mi hija ha habido dos crisis y la última está siendo bastante larga. El que recibe los ataques fui yo, por intereses económicos, ataques de Makoke".

Kiko ha terminado dejando a entrever que por parte de su hija no habría el deseo de reconciliarse con él: "Hay un discurso por delante, pero hay otro por detrás. Yo hice unas declaraciones públicas diciendo que la echaba de menos y que la quería mucho, esperando que algún día nos pudiésemos encontrar para aclarar las diferencias. Marta López me dijo que mi hija pensaba lo mismo, pero a los quince días me dijo que a los dos o tres días de decir eso en plató me dijeron que eso no era cierto, que mi hija no quería nada de eso".

Matamoros ha querido contestar a estas polémicas declaraciones en el plató de Viva la vida: : “Que me dejen en paz, me siento acosado”, ha declarado. Además, llega a decir que él nunca destapó su mala relación con su hija Anita, sino que fue la propia Makoke quien habló de este delicado tema. Ante sus detractores, Kiko se defiende, siendo claro en su opinión.

En medio de todo este asunto, el plató ha vivido una importante reprimenda por parte de la presentadora, Emma García a una de sus colaboradores más polémico, José Antonio Avilés. El colaborador ha decidido destapar una acción por parte de Makoke que podría incurrir en delito. Avilés, ten mucho cuidadito con lo que cuentas. No me toques las narices. Te has equivocado y podía haber sido un delio que al final no lo es. Te lo estamos diciendo, que tengas cuidado a la hora de contar las cosas y te asegures a la hora de contar las cosas. A Makoke la querías meter en un lío y a Kiko en otro. Ten cuidado”, han sido sus palabras. Él, por su parte, ha pedido perdón.