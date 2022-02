A Jorge Javier Vázquez le han pillado con el carrito del helado. El polifacético presentador de "Sálvame" fue sorprendido cuando en una comprometida situación cuando debería estar trabajando. La noticia, que no deja en buen lugar al catalán, ha corrido por las redes sociales como la pólvora.

Todo sucedió en el teatro Barceló de Madrid, en la fiesta Loco Bongo. Allí acudió Jorge Javier Vázquez para disfrutar del espectáculo. Además de los allí presentes, fue visto por miles de personas. ¿El motivo? Que su presencia fue publicada en las redes sociales de la fiesta.

Pero esto no es lo grave. Lo complicado del asunto es que Jorge Javier Vázquez no debería estar allí. O, al menos, eso es lo que afirma en Tiktok el usuario @eduardography, quien dice ser el responsable de redes de la empresa.

Y es que tal y como ha afirmado, él mismo se siente culpable del revuelo que ha generado la asistencia de Jorge Javier Vázquez. ¿Por qué? Porque mientras Jorge Javier Vázquez estaba de fiesta en Loco Bongo, en realidad debería estar sobre las tablas de un teatro en Lorca (Murcia), con su obra "Desmontando a Séneca".

Jorge Javier Vázquez falló a su cita en la localidad murciana por baja médica. Afirma que padece laringitis, lo que no le permite actuar en el teatro.

La "pillada" a Jorge Javier Vázquez no ha sentado bien en Murcia, donde muchos han tachado al presentador de "Sálvame" de poco profesional.

@eduardography, el autor del vídeo que explica todo esto y supuesto autor del vídeo en el que fue "cazado" Jorge Javier Vázquez, ha asegurado que no tenía ninguna intención de perjudica al actor, periodista, escritor y presentador. "Si por favor le llega esto, por favor lo siento".

Además, también aseguró que Jorge Javier Vázquez estuvo muy poco tiempo en el local. "Sólo la primera parte del show y fue muy rápido todo. Un acto de presencia", afirma.

Sin duda, este asunto podría tener repercusiones legales para Jorge Javier Vázquez. Hay quien insinúa que si no podía actuar porque estaba de baja no debería estar trasnochando.

Jorge Javier Vázquez es, sin duda alguna, uno de los comunicadores no solo más reconocidos sino también más queridos de nuestro país. Jorge Javier Vázquez se hizo famoso de la mano de Ana Rosa Quintana hace muchos años en Antena 3 pero desde que aterrizó en Sálvame fue la estrella de Telecinco. Tanto que se ha convertido en el presentador talismán. Actor de teatro, escritor de éxito y presentador de formatos como Supervivientes o la Casa de los Secretos (el nuevo Gran Hermano Vip), lo cierto es que ya es hasta difícil ver que Jorge Javier Vázquez se ponga al frente del espacio de las tardes de Mediaset. Pero alguna vez todavía lo hace (obviamente). No hay que olvidar que es el conductor principal.

Pero no todo son luces en su carrera. También hay gente que le critica y que no le gusta como presentador. Hay quién prefiere a Carlota Corredera o incluso a Paz Padilla, a la que hace meses que no se ve en el formato producido por la Fábrica de la Tele. Entre los que están "en contra", por así decir, de Jorge Javier Vázquez, se encuentran aquellos que le tachan de ser un poco prepotente. No en vano hay quién dice que la fama se le ha subido, y no poco, a la cabeza.