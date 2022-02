Sálvame no pasa por su mejor momento. La guerra que mantienen por la audiencia Antena 3 y Telecinco se está decantando por el lado de la cadena de Atresmedia y los de Mediaset están apostando por sacar toda su artillería pesada con temas constante como el dcoumnetal de Rocío Carrasco o la guerra de las Campos.

Los colaboradores siguen al pie del cañón, discutiendo, debatiendo y entreteniendo a la audiencia que les sigue cada tarde con su particular manera de narrar la crónica rosa de este país. Entre todos los rostros que desfilan por el plató de Sálvame, el de Kiko Hernández se ha convertido en uno de los fundamentales para el espacio de Telecinco.

El colaborador se embarcó hace meses en un proyecto profesional muy diferente de la televisión, el comercializar una marca de aceitunas. Ahora, ha dado un enorme salto profesional y se va a estrenar como actor en una obra teatral. Algo que ha tenido a Kiko con un "nudo en el estómago" desde el primer día, pues su gran estreno está cada vez más próximo. Además, el colaborador de 'Sálvame' será el encargado de ponerse en la piel del protagonista de 'Distinto', una obra escrita y dirigida por Juan Andrés Araque Pérez. De este modo, en el cartel promocional de la obra, Kiko Hernández aparece como principal gancho promocional, encabezando un elenco que completan Eva Marciel, Ángel Burgos y Fran Antón. 'Distinto', que comenzó a calentar motores hace ya bastantes meses (antes de que la pandemia obligase a detener la maquinaria) cuenta la historia de Alejandro, un triunfador que ha conseguido todo lo que cualquier persona a los 43 años puede desear.

Según reza la página web oficial de la producción, nuestro protagonista es "el productor más importante del país. Es aclamado, aplaudido y hasta deseado. En lo personal, su triunfo no ha sido menor: está casado con una mujer maravillosa y sigue teniendo los mismos amigos de la infancia. Nada puede romper un mundo tan perfecto", ¿o sí? . Una historia prometedora que, además, ya ha colgado el cartel de 'entradas agotadas' para su gran estreno, previsto para el próximo 11 de febrero en la sala José María Rodero de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

El público ha estallado ante esta noticia y ha dejado comentarios muy duros al colaborador en la red social Twitter. La mayor parte de los usuarios critican las formas de Kiko Hernández en el plató y cómo se refiere a otros famosos. "Qué suerte perderle de vista", alegaba una usuaria.

Piden la cancelación de Sálvame por tratar un escabroso tema en horario infantil

Llevábamos toda la semana esperando este momento y por fin ha llegado. Cuatro ha emitido este domingo el inolvidable viaje de Kiko Rivera a Nepal con Jesús Calleja y su 'Planeta Calleja' y, como no podía ser de otra manera, el hijo de Isabel Pantoja nos ha dejado grandes titulares. Y es que tan sincero como en cada entrevista que concede, el Dj no ha pasado ningún tema por alto y ha hablado como nunca de su adicción a las drogas, de su relación con su madre y del dineral que despilfarró en el pasado por sus malos hábitos.

Sálvame ha abordado las declaraciones del DJ. Las opiniones de los comentarios han alcanzado un clímax que ha explotado en una fuerte discusión entre Kiko Matamoros y Belén Esteban. Kiko Matamoros, quien hace algunos meses reconociera consumir cocaína con regularidad, estallaba ante las palabras de su compañera provocando un agrio enfrentamiento en directo: "De eso nada, es una barbaridad que digas que el que cae en la droga es porque quiere porque no es verdad, influyen infinidad de factores, genéticos, familiares, sociales, medioambientales, vitales...". Belén Esteban, que ya estaba bastante alterada, ha terminado de estallar al considerar que Kiko Matamoros estaba justificando las palabras de Kiko Rivera: "Vas de listo, de que sabes de todo, y de algunas cosas no tienes ni puta idea, me voy de aquí porque no la quiero liar". La colaboradora abandonada el plató del programa hecha una furia: "Es mejor que salga de aquí un rato".

Ljeos de la polémica el plató en las redes sociales se ha montado otra por tratar este tema en horario infantil y más aun siendo puente. "Buen horario para hablar de drogas,si señores cada día mejor". "Un buen horario para hablar de drogas y Camellos No puedo con Rafa mora y matamoros él que no tiene ni idea El consume pero ni idea de lo que habla Y muy bien por Belén2, criticaban varios usuarios.