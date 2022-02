El programa 'Sálvame' montó hace semanas un amplio despliegue con motivo de 'El último viaje de Rocío', un programa especial para homenajear a Rocío Jurado con la presencia de su hija, Rocío Carrasco, y numerosos invitados. Telecinco ha colocado varios puntos de directo para mostrar el traslado de las pertenencias de la artista, que han permanecido 13 años guardadas en un almacén, hasta el lugar que acogerá las grabaciones de la docuserie 'En el nombre de Rocío'.

La emisión arrancó con la actuación de Miguel Poveda, que ha interpretado uno de los temas más recordados de Rocío Jurado: 'Canción del fuego fatuo'. Lorena Gómez, India Martínez, Marta Sánchez, Gonzalo Hermida, Anabel Dueñas y Adrián Martín tampoco han querido perderse esta cita.

Rocío Flores era de los pocos miembros de la familia de Rocío Jurado que todavía no se habían pronunciado sobre el homenaje que Rocío Carrasco hizo a su madre, 'El último viaje de Rocío'. Decimos era porque la colaboradora se ha sentado en 'El programa de Ana Rosa' este jueves y, como no podía ser de otra manera, ha confesado qué le ha parecido el programa. Sin poder contener las lágrimas al recordar a su abuela, la influencer se ha roto completamente al hablar de la brecha que existe entre su madre y ella y que cada vez parece más grande e insalvable, aunque, como ha confesado destrozada, no es porque así lo desee ya que, como ha dejado claro, "es mi madre y siempre voy a estar ahí".

Emocionada y admitiendo que "ha sido una semanita intensita", Rocío ha confirmado que vio el homenaje a su abuela: "Vi la primera parte en directo y luego dejé de verlo, y lo he visto poco a poco", ha señalado, reconociendo que se emocionó con el programa porque "todo homenaje que se haga a mi abuela me parece súper bien y me sabe a poco como nieta, porque es la artista más grande que ha dado este país y ojalá se le hicieran homenajes todos los días. Todo lo que sea realzar la carrera artística de mi abuela y recordarla me parece bien". "Si mi madre cree que la mejor manera de rendirle homenaje es esa pues me parece bien, lo respeto", ha dicho.

Dolida, ha revelado que "nadie" la invitó al especial, aunque ha aclarado que "si me hubiesen invitado probablemente tampoco hubiese ido". "Doy mi enhorabuena porque me emocioné machismo y me gustó y ojalá y algún día mi abuela pueda tener un museo que es lo que se merece y que la gente que la quiere tenga la oportunidad de ir y ver las cosas", ha dicho. Incapaz de contener la emoción, Rocío ha confesado que lo único que tiene de Rocío Jurado es "un rosario que rescaté hace poco cuando me independicé".

Rocío Carrasco regresó a la televisión con el homenaje que 'Sálvame' le dedicó a su madre: 'El último viaje de Rocío'. Un programa especial de cuatro horas en las que ella misma supervisó el traslado de las pertenencias de su madre, objetos que llevaban 13 años guardados. Sin embargo, hubo momentos de lo más especiales que no vimos ante las cámaras y Kiko Hernández nos ha mostrado uno de ellos a través de las redes sociales. "Gracias por esta fotografía @supporttkikoh es cierto…la creí, la escuché y la entendí…un abrazo de cariño verdadero…de los que ya no se suelen dar….", publicaba Kiko Hernández en Instagram.

Son muchos los usuarios de Twitter que han criticado esta actitud del colaborador. "Pues yo nunca me abrazaría con alguien que me a humillado y que humilla a mi hija en televisión mira por dónde". "Ahora le viene el amor a este después k la ha puesto a caer de un burro claro es k sino pues a la calle como hacen co los demás".