Nuria Marín siempre ha destacado por su transparencia a la hora de comunicarse con sus seguidores. La presentadora de "Socialité" no ha dudado en revelar a sus "followers" que padece un extraño síndrome. Eso sí, no se trata de nada grave y, tal y como ha afirmado, ya se ha puesto en manos de profesionales para solucionarlo.

El síndrome en cuestión es el de la deglución atípica. ¿En qué consiste? Se trata de una colocación inapropiada de la lengua al tratar o al hablar, que hace que los dientes se desplacen hacia adelante a largo plazo. Es algo que se hace de manera totalmente involuntaria y que termina por corregirse haciendo terapia con logopeda y llevando a cabo un tratamiento de ortodoncia.

¿Cómo reconocer una deglución atípica? Lo primero es ponerse en manos de un profesional, preferiblemente un odontólogo o un ortodoncista. Se caracteriza porque los dientes superiores no entran en contacto con los inferiores, la lengua no se ubica en el paladar, no hay sellado labial, babeo nocturno...

Hay quien asocia esta patología a la respiración bucal, el uso prolongado del biberón o el chupete o chuparse el dedo. Para poner solución a la deglución atípica, lo ideal es ponerse en manos de un logopeda y un ortodoncista. Se trata de realizar ejercicios que ayuden a recobrar el equilibrio muscular e instalar hábitos masticatorios y respiratorios correctos. Asimismo, el ortodoncista busca recuperar la posición correcta de los dientes, que habitualmente se pierde a causa de este problema.

Actualmente Nuria Marín está acudiendo al ortodoncista, que le aplica una ortodoncia invisible, y también ha comenzado a recibir terapia en el logopeda. Nacida en Lérida, Nuria Marín es una periodista que lleva más de una década trabajando en televisión. Ha destacado por su labor en programas como "Cazamariposas", "Hable con ellas", "Socialité" o "Sábado Deluxe".

Nuria Marín trabaja en Socialité desde el estreno del programa, en 2017. Es la presentadora sustituta de María Patiño, quien también lleva al frente del espacio televisivo desde sus inicios. En la plantilla de "Socialité" están reporteros como Javier de Hoyos, Jorge Moreno, Silvia Álvamo o Arabella Otero.