Le conocimos en Quién quiere casarse con mi hijo como hermano de uno de los participantes y luego acabó colándose en varios programas del corazón y hasta en Supervivientes, el reality de moda en Telecinco. Christopher Mateo sigue viviendo una vida de lujo tras el programa. Casi a diario compartía en sus redes sociales día a día su vida de lujo y glamour con celebraciones (hace poco su 24 cumpleaños) y hasta aviones privados.

Una vida de la que presumía y que, por otra parte, le reportaba tantas críticas como piropos, pero él seguía disfrutando de su día a día entre coches deportivos, aviones privados, hoteles cinco estrellas y mucho glamour.

No obstante, así como relataba su buena vida. Desde hace un tiempo Christopher se encuentra desaparecido de las redes sociales. Ha bloqueado el acceso a su cuenta y su número de followers ha descendido. Nada se sabe de su buena vida, sus millones y su idílica vida de cinco estrellas.

Sálvame no descarta que lo que pasó en Supervivientes fue el detonante de la ruptura de Antonio David y Olga Moreno

Antonio David Flores y Olga Moreno se separan después de más de dos décadas de amor. Así lo asegura en su portada 'Lecturas', confirmando un rumor que llevaba varios meses circulando por las redacciones.

Una separación que sus protagonistas han intentado hasta el último momento que no trascendiese en su afán por preservar la tranquilidad de su familia, que al parecer ya estaría al tanto de su ruptura. Una ruptura que se produjo hace prácticamente un año y en la que Olga se reafirmó a su regreso de 'Supervivientes', cuando fue consciente de que su matrimonio la perjudicaba tanto en el plano público como en el personal.

Según desvela la publicación, su relación sigue siendo buena y continúan compartiendo casa en Málaga, aunque Antonio David lleva un mes en Madrid centrado en la guerra judicial que emprendió tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, que le dejó demasiado tocado y "sin fuerzas" para intentar reflotar un matrimonio que hacía aguas por todos los lados. Aunque no se sabe qué pasará con David Flores - ya que Olga siempre ha confesado que el joven tenía locura con ella - fuentes cercanas afirman que no habrá ningún problema con la hija que tiene en común el matrimonio, Lola, de 8 años.

Según apunta 'Lecturas' todo se precipitó con el regreso de Antonio David a televisión. La aparición en 'Sálvame' de varias supuestas examantes del colaborador - que contaron con todo lujo de detalles su aventura con él - supuso una "humillación" para Olga, que tampoco entendió la actitud de su marido con estos testimonios, a los que asistía prácticamente impasible.

Poco después, la pareja se rompía y, desde el regreso de 'Supervivientes' de la sevillana, hacen vidas por separado. Sin embargo, no han hecho pública su separación para no 'empeorar' la maltrecha imagen de Antonio David tras el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco, ya que la idea de "familia unida" y "padre abnegado" favorece públicamente al excolaborador.

Hoy Sálvame ha arrancado con fuerza ante la exclusiva del mes. María Patiño ha confirmado la noticia y el esto de colaboradores han debatido sobre el tema. Una de las dudas que surgía en plató era precisamente desde cuándo la pareja está en crisis y cuál ha podido ser el detonante. “Lo que no podemos vender, si no tenemos información que lo avale, es que la relación estaba rota cuando Olga participa en ‘Supervivientes’…”, aseguraba Kiko Matamoros tras escuchar a sus compañeros. “Pero si que podremos dudar… podemos dudar como hemos hecho con todas las parejas”, le replicaba Jorge Javier. “No vamos a volver a la dialéctica que ha separado tanto este programa… estamos haciendo un relato y un estudio de lo que está pasando ahora, hoy, no volvamos al pasado”, le reprendía Jorge Javier.