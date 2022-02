Rocío Flores se aleja de la polémica y sorprende con su última publicación: "Paseo con mi hija"

Nuevo frente abierto para Rocío Flores. Hace unos días, Rosa Benito le dedicaba unas duras palabras a la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores por hablar en 'El programa de Ana Rosa' sobre la quema de sus alianzas. "Cuando hice eso no estaba cabreada, tenía mucho dolor. Quizás como tu madre en muchos momentos de su vida", soltó la exmujer de Amador Mohedano en 'Ya es mediodía'.

Por si fuera poco, Rosa Benito también dejó un recado para Antonio David. "Cuando se separó ya empezó a ir a 'Crónicas Marcianas'. No la dejó en paz durante muchísimos años, me hubiera encantado que hubiera tenido con mi sobrina el cuidado que está teniendo con Olga", dejó caer en referencia a la separación del exguardia civil y Rocío Carrasco.

Rocío Flores ha tomado el turno de réplica para enviarle un mensaje a su tía desde el magacín matinal de Telecinco: "Tita, me gustaría decirte que como es la primera vez que vengo después de las declaraciones que diste sobre mí, quiero aclarar que nunca me he reído de ti ni de nadie de mi familia. Tampoco he hablado nunca mal de ti ni de nadie de mi familia".

La exconcursante de 'Supervivientes' ha asegurado que hizo una pregunta "porque no conocía la historia" sobre las alianzas: "La hice con el mayor respeto posible. Creo que malinterpretaste lo que dije". "Formo parte de tu familia y me gustaría que, si en algún momento lo consideras oportuno y decides reflexionar, aquí estoy para cuando quieras", ha insistido.

Rocío está viviendo una época difícil marca da por una doble polémica: el próximo estreno del documental de su madre, Rocío Carrasco y la sonada separación de su padre Antonio David de Olga Moreno. No obstante, ella trata de distraerse y alejarse de tosa polémica ta y cómo demuestra en sus redes sociales. Recientemente ha subido una foto acompañada del mensaje "paseo con mi hija" en la que se veía una foto de su perrita en una soleada jornada alejada de la tormenta mediática.