"La isla de las tentaciones" fue un programa que comenzó a emitirse a comienzos de 2020, justo antes del inicio de la pandemia. Desde un comienzo cosechó grandes cifras de audiencia y se convirtió en todo un fenómeno televisivo. Por ello, la productora que realiza el programa ya ha grabado dos ediciones más. Ambas han sido ya emitidas en televisión y ambas han conseguido importantes cuotas de "share".

Quien se ha alejado del programa es la cantante Mónica Naranjo. Fue la presentadora de la primera edición del programa, pero tras la emisión decidió dejarlo. Ahora la cara del programa es la popular presentadora Sandra Barneda.

Pero ¿qué fue de los concursantes que pasaron por la primera edición? Gonzalo Montoya, uno de los más famosos, denunció hace días el acoso que sufre por redes sociales de gente que le quiere conocer. "Quiero conocerte en serio, puedes creerlo o no ponme a prueba si no te fías", le decía el seguidor. "No es no. Problemas tenemos todos", estallaba el joven.

Sube una foto y échate a temblar. Esto lo podría pensar casi cualquier personaje televisivo cada vez que cuelga una imagen en sus redes sociales. Y es que, se trate de lo que se trate, las instantáneas siempre generan controversia. Es lo que le ha pasado a Cristopher, participante en la primera edición de "La isla de las tentaciones", tras postear una fotografía suya junto a su pareja Estefanía "Fany", que le fue infiel durante el programa. "Parece que te gusta la humillación", le ha criticado un seguidor.

No es el único. De hecho, la mayoría de mensajes son atacando al exconcursante. "Cuernooos", le pone otro o "¿tu dignidad?", le pregunta un usuario de la red social.

Afortunadamente, no todo son malas noticias. También hay quien apoya la decisión de Cristopher de perdonar a "Fany". "Eres un tío de los pies a la cabeza. Esta gente no sabe lo que es perdonar, amar y ser consciente del valor de las cosas", le escribe uno de sus seguidores, en un largo mensaje de apoyo que corona con un: "Eres un tío 10". "Tú eres un hombre que se viste por los pies y ella tiene que estar súper orgullosa de pasar cada minuto contigo. Mereces ser feliz por ese corazón que tienes y si ella te hacer se felices haces muy bien, bombón", le escribe otra.

El paso de Cristopher y "Fany" por la "La isla de las tentaciones" fue de lo más sonado del programa. Ella le fue infiel en reiteradas ocasiones con algunos de los tentadores, unos hechos que rompieron en dos a Cristopher en pleno programa. Tanto fue así, que en uno de los programas, tras ver las imágenes de "Fany" con otro participante, Cristopher echó a correr en dirección a la casa en la que se encontraba su amada al grito de "Estefanía".