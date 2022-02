Nuria Marín ha vuelto a ponerse este domingo al frente de Socialité. El programa del cotilleo de las mañanas del fin de semana de Telecinco sigue dando mucho de que hablar cada vez que se emite. Y este domingo no iba a ser menos. Y eso que el cambio de presentadora se nota.

María Patiño es una de las figuras más en alza de Mediaset. Todo el mundo en Telecinco la conoce y su participación tanto en Sálvame como en el resto de formatos de la Fábrica de la Tele (desde el Deluxe hasta las cenas), ha hecho que sea una imprescindible en la pequeña pantalla. Tanto que cuando no está se nota. Y como siempre en la pequeña pantalla hay quién lo agradece y hay quién no.

Pero si los espectadores pensaban que el programa de hoy domingo iba a ser menos polémico solo por el hecho de que no estuviera presente María Patiño la verdad que se equivocaron totalmente. Solo hace falta quedarse con el momento en el que Nuria Marín (conocida por haber sido durante años la presentadora de Cazamariposas) habló a cámara directamente e interrumpió a la reportera que estaba a la puerta de casa de Kiko Rivera para hablar de la actitud de Irene Rosales.

“La verdad que yo ayer la escuché en su programa Viva la Vida y me pareció muy fuerte lo que dijo. No tuvo ni un momento para pedirle perdón o al menos mandarle un saludo a Isa. Que sepas que aunque no estés de acuerdo con lo que ha hecho tu marido ese dinero de la exclusiva ha entrado también tu casa”, le espetó la presentadora a Rosales.

En los programas en directo puede pasar de todo. Y más en Telecnco. Y más si se habla de temas polémicos. Tras las demoledoras declaraciones de Kiko Rivera en la revista Lecturas en contra de su hermana Isa Pantoja - confesando que le pegó cuando la pilló intentando cortarse las venas en Cantora - el hijo de Isabel Pantoja se ha convertido en el centro de todas las críticas y las consecuencias de su último ataque de 'impulsividad' no han hecho más que comenzar. Y es que Kiko, que iba a entrar en 'Secret Story' este miércoles, ha sido 'vetado' en Mediaset por unas declaraciones que no solo atentan gravemente contra el honor de Isa, sino que lanzan mensajes peligrosos en el delicado momento en el que nos encontramos, normalizando situaciones gravísimas que no se pueden pasar por alto.

A las críticas que ha recibido tras su polémica exclusiva se unen, además, su reciente ruptura con la discográfica 'Universal Music' - en la que estaban hartos de este tipo de salidas de tono en el artista - sus problemas de salud - Kiko lleva más de una semana necesitando la ayuda de una muleta para desplazarse tras sufrir un ataque agudo de gota - y la delicada situación que estaría atravesando su matrimonio.