Paz Padilla ha estado estas navidades y el invierno en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones. La audiencia estalló por sus comentarios sobre el virus y las vacunas y algunas de sus compañeras, como Belén Esteban discutieron con ella en directo.

"No tengo ninguna intención de tener una guerra", ha comenzado diciendo Belén para, seguidamente, exponer su postura: "Cuando pasó lo del vídeo, yo puse educadamente que había cosas innecesarias. Me llamaste y no te lo cogí porque no me apetecía hablar de eso. Lo que he dicho lo sigo pensando".

"No soy ni negacionista ni antivacunas. Evidentemente el virus no entra por la ventana ni por la puerta, era una metáfora", ha continuado diciendo Paz: "Las vacunas salvan vidas, ahí están los números". Sin embargo, las explicaciones de la humorista no han convencido a Belén Esteban: "No me creo lo que estás diciendo, y como no quiero tener una guerra, prefiero sentarme". "Me da igual que no te lo creas. Yo no soy antivacunas. Pero sinceramente, creo que te has pasado. Decir que miento... Si quieres, vamos a un juzgado", ha respondido su interlocutora.

Días después, la princesa del pueblo se sentaba en el ‘PoliDeluxe’ para confesar cómo se sintió tras su rifirrafe con la presentadora: “Me sentí sola, pero yo tampoco quería que mis compañeros salieran porque era una cosa de Paz y mía”, declaraba.

Después de su confesión, la colaboradora se lanzaba a mandar un mensaje muy directo a Paz Padilla, quien hizo una imitación de Belén Esteban durante su discusión: “Lo de cerrar los ojos, ponerlos en blanco y decir ‘¿vale?’ es una cosa mía y nadie me tiene que hacer burla”.

Jorge Javier Vázquez, por su parte, le decía a Belén Esteban: “De manera muy clara, muchos se posicionaron a tu lado”. “Pero se dijeron cosas que no eran de verdad y nadie dijo nada. Yo no me fui de plató, pero también lo pasé mal”, añadió la colaboradora.

Ahora, Jesús Manuel Ruiz, antiguo colaborador del programa, se ha sincerado sobre la presentadora en un extenso post que ha publicado a través de su cuenta persona de Instagram: "Compañera y amiga. Tan sólo hace falta chiflarte para que Paz Padilla @paz_padilla responda. Le digo. Hazme un video para promocionar GRACIAS POR VENIR, HOMENAJE A LINA MORGAN en sus funciones de Madrid en el @arlequingranviamadrid y antes de colgar el teléfono lo tengo en mi móvil. Así es Paz Padilla. Así es Mari Paz. La de Cádiz. Ni más ni menos. Generosa hasta decir BASTA. Y sobre todo de verdad. Aún diferentes. La diferencia me enriquece con Mari Paz. Gran compañera y un regalo que llegó a mi vida hace muchos años. Antes de coincidir en un plató. Gracias amiga Paz. TÚ viste la función en el principio aquel 11 de octubre de 2019. Ahí estabas y no atravesabas tus mejores momentos. Eso no se olvida. Y si se olvida sería un cretino. Después de 18 meses, te espero de nuevo para que disfrutes del rodaje que se ha hecho en este tiempo. Y el aprendizaje. Es lo que me dijiste aquella tarde del 22 de agosto de 2019 cuándo te comenté, Oye Paz me han ofrecido hacer teatro. ¿Lo Hago? Me lo han ofrecido. Y recuerdo tu respuesta. SÍ y dilo ya. Ahora te digo yo GRACIAS, muchas GRACIAS. Y de paso, Gracias Madrid por este fin de semana en Madrid. Y gracias PAZ PADILLA por ser así. “Así”, “así” del verbo Asier. TE quiero amiga por mucho. Deseando verte de nuevo en EL HUMOR DE TU VIDA en mi tierra la @regiondemurcia_ . En madrid ya te he visto dos veces. Avisa que no me lo pierdo y llevo a quien tengo que llevar a tu teatro. Le va a encantar. El próximo VIERNES 28 de enero a las 18 horas y SÁBADO día 29 de enero a las 16 horas en el TEATRO ARLEQUÍN de Madrid. Entradas a la venta en www.teatroarlequin.com Pase lo que pase, el ESPECTÁCULO CONTINÚA. EL ESPECTÁCULO DEBE CONTINUAR o como dicen los modernos THE SHOW MUST GO ON".

Unas palabras que no han gustado a los seguidores del periodista, que han criticado la actitud de la presentadora por sus palabras.