Boris Izaguirre es uno de los personajes televisivos más queridos de nuestro país y en su larguísima trayectoria en la pequeña pantalla - como presentador, colaborador, showman y concursante de talent show como 'Masterchef Celebrity' - ha coincido en numerosas ocasiones tanto con Pepe Navarro como con Ivonne Reyes.

Evitado pronunciarse sobre si el periodista es o no el padre biológico de Alejandro Reyes después de sus polémicas declaraciones en contra de la venezolana y negando la paternidad del joven, Boris sí ha querido dar la cara por Ivonne y por su hijo en estos delicados momentos.

"Estas cosas me molestan tanto" ha señalado sobre las especulaciones sobre quién es el verdadero progenitor de Alejandro Reyes. "Lo he conocido y me parece un chico centrado, alejado de esta polémica que le ha marcado la vida", ha apuntado, confesando que aunque "aprecio muchísimo a Pepe como profesional y es un hombre muy simpático, me da pena que esta relación sea de esta forma".

"Me gustaría que la gente dejara de estar sacando esa enumeración de posibles novios o relaciones que haya tenido Ivonne. Como si ella fuera la única persona que ha tenido relaciones en esta historia, él también seguro que las ha tenido. Me parece profundamente machista ese trato. Machista y desagradable", ha denunciado un indignado Boris que, aun sin posicionarse directamente, ha sido de los pocos rostros conocidos en dar la cara por Ivonne Reyes tras los durísimos ataques de Pepe Navarro.