No es fácil ser uno de los colaboradores más conocidos y criticados de la televisión (y menos al mismo tiempo). José Antonio Avilés empezó hace años su colaboración en Viva la Vida, el programa del fin de semana de Telecinco. Pero no fue hasta que participó en Supervivientes hasta el momento en el que se hizo más famoso consiguiendo que se hablara todo el rato en el canal de sus deudas y estafas. Su modo de hablar o incluso sus informaciones también han sido cuestionadas más de una vez.

Pero nada justifica los ataques que según varias fuentes ha sufrido el joven en los últimos meses. En sus redes sociales se pueden ver insultos de todo tipo así como comentarios muy poco apropiados que afectan al colaboador.

Tanto que Avilés ha tomado una decisión: desde hace cosa de un mes no deja que nadie comente sus fotos en Instagram. Una medida que ya habían tomado otros famosos pero que junto con sus lágrimas en ocasiones en le plató hacen que muchos piensen que no está pasando un buen momento.

Pero la preocupación va más allá. Y es que muchos se han dado cuenta hoy de que Avilés no estaba en Viva la Vida por primera vez en meses. Y en redes sociales se le echaba de menos.

Viva la Vida ha conseguido convertirse en los últimos años en el absoluto referente del cotilleo del fin de semana. Y no sólo por el cambio de presentadoras (de María Teresa Campos a Toñi Moreno pasando por Emma García) también por su cambio de director y de temática. De hecho muchos aseguran que prácticamente Viva la Vida se ha convertido en un sustituto de Sálvame el fin de semana. No hay que olvidar que hace años Telecinco aún programaba alguna que otra película para los fines de semana por la tarde y que desde hace tiempo ha decidido que ya sólo sea el corazón el que rellene las tardes del fin de semana. Con, todo sea dicho de paso, unos importantes registros de audiencia. Y todo a pesar de que este fin de semana Emma García no pudo estar en el plató. Tuvo que ser sustituida por Sandra Barneda.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

Así el programa fue presentado en un primer momento por Toñi Moreno, que no volvió hasta las vacaciones de Emma García. Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae